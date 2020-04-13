Сегодня инвесторы анализируют результаты переговоров ОПЕК+ и "большой двадцатки", которые проходили очень непросто, в связи с чем сегодня на азиатской сессии наблюдалась высокая волатильность: котировки Брент колебались в диапазоне $31-34/барр. Одной из главных новостей стало сообщение о том, что Мексика отказалась сократить добычу на 23% по сравнению с базовым уровнем октября 2018 года, который был согласован на заседании ОПЕК+ в четверг. После нескольких дней сложных переговоров Мексика согласилась уменьшить добычу лишь на 0,1 млн барр./сут, а не на 0,4 млн барр./сут, как предлагалось первоначально.

В результате официальное сокращение добычи ОПЕК+ в мае — июне составит 9,7 млн барр., а не 10 млн барр./сут. Еще одной проблемой стало то, что на встрече "большой двадцатки", где, как предполагалось, стороны договорятся о снижении добычи еще на 5 млн барр./сут, США, Канада, Бразилия и Норвегия не взяли на себя никаких твердых обязательств.

Следует особо отметить, что итоговое сокращение добычи не компенсирует падение спроса на нефть, связанное с эпидемией коронавируса, которое в апреле и, возможно, даже в мае (если не будет отменен глобальный карантин) должно, по оценкам, составить 20-30 млн барр./сут по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это значит, что, несмотря на новые договоренности ОПЕК+, запасы углеводородов в хранилищах продолжат расти пугающими темпами, пока будет действовать карантин. Высока вероятность того, что глобальные запасы достигнут пика к середине мая, то есть именно тогда, когда ОПЕК+ начнет снижать добычу. Фактически добыча ОПЕК+ в мае и июне сократится примерно на 7 млн барр./сут по сравнению с 1К20 (когда действовало предыдущее соглашение ОПЕК+), а не на 9,7 млн барр. относительно базового уровня октября 2018 года.

Отметим, что согласованные объемы сокращения суточной добычи очень далеки от показателя 20 млн барр., который просочился в прессу в четверг утром и помог котировкам Брент вернуться к отметке $36/барр. При этом несколько участников ОПЕК+ и производителей нефти из "большой двадцатки" по-прежнему пытаются представить ситуацию так, будто сокращение суточной добычи составит 20 млн барр.

Эксперты Energy Aspects полагают, что получить такой показатель было бы невозможно без двойного учета, "творческого переосмысления" данных и подмены понятий. Что касается российских нефтяников, то, по нашему мнению, они могут продолжить добывать более 9 млн барр/сут и при этом утверждать, что не превышают целевого уровня 8,5 млн барр./сут.

После продолжавшихся три дня дополнительных консультаций ОПЕК+ и "большой двадцатки" сегодня мы можем сделать тот же вывод, что и в пятницу: с учетом наблюдаемого роста запасов углеводородов такая сделка не обеспечит роста цен на нефть ни в апреле, ни в мае. Однако эти договоренности могут в среднесрочной перспективе оказать котировкам Брент поддержку на уровне около $20/барр.

Более долгосрочные перспективы неожиданно оказались более обнадеживающими, поскольку восстановление сотрудничества в рамках ОПЕК+ означает, что, когда начнется восстановление спроса, выравнивание рыночного баланса можно будет ускорить за счет ограничения предложения. Сегодня инвесторы ждут данных Управления энергетической информации США (EIA) по производительности бурения и, в частности, майского прогноза добычи на месторождениях трудноизвлекаемой нефти (с учетом падения цен на углеводородное сырье с начала года). Котировки Брент на этой неделе, по нашим оценкам, нацелятся на технический уровень поддержки $29,8/барр., поскольку инвесторов разочаровали новые договоренности ОПЕК+. В дальнейшем баррель Брент может подешеветь до $27,1 под влиянием информации о товарных запасах нефти в США, а также ежемесячных обзоров ОПЕК и МЭА (которые, вероятно, будут негативными).