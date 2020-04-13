В четверг унция золота подорожала почти на $45, но затем котировки пошли вниз, вплотную приблизившись к $1 690, и завершили неделю в диапазоне $1 680-1 690. В Страстную пятницу торги золотом на COMEX и в Лондоне не проводились. Сегодня утром золото торгуется в том же диапазоне $1 680-1 690 за унцию, нацеливаясь на отметку $1 700.

Технический анализ показывает, что котировки золота с более высокой вероятностью могут снизиться до уровня поддержки $1 657, поскольку они не смогли пробить уровень сопротивления $1 702 за унцию (отметим, что месяц назад на этой отметке располагалось прочное сопротивление). В то же время прорыв выше $1 702 за унцию может привести к росту котировок до $1 740.

В пятницу председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила следующее: "… нам банки говорят о том, что из-за транспортных, логистических проблем тяжелее вывозить золото… Мы сейчас работаем с банками, в том числе для того, чтобы была возможность использовать хранилища". Отвечая на вопрос о решении Центробанка приостановить в начале месяца покупки золота у банков (что могло бы поддержать внутренний спрос), глава регулятора напомнила, что ЦБ не комментирует свои будущие действия по золотовалютным решениям, при этом покупает золото за рубли.