Все больше сигналов, что восстановление мировой экономики будет достаточно быстрым
Все больше сигналов о том, что восстановление мировой экономики после снятия карантинов будет достаточно быстрым. Запасы меди снижаются четвертую неделю подряд, они упали на 16% с пиковых значений, что всегда говорит о росте китайской промышленности.
Помимо благоприятных тенденций в динамике эпидемии в Испании, Германии, Италии, удивляет то, что начали расти заказы на 2021 год на туры в круизных лайнерах. Казалось, что население еще долго будет помнить «ужасы кораблей-призраков», однако, видимо, большие скидки делают свое дело, люди надеются на то, что с вирусом скоро будет покончено и хотят путешествовать.
Как показывает практика, обычные человеческие желания и страсти сильнее любых вирусов. Люди хотят жить, а не сидеть в склепе. Поэтому самая простая, возможно самая эффективная ставка сейчас – купить то, что больше всего упало из-за коронавируса. Купить с прицелом на 2021 год. Доходность должна быть намного выше средней.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200413/831256269.html