Все больше сигналов о том, что восстановление мировой экономики после снятия карантинов будет достаточно быстрым. Запасы меди снижаются четвертую неделю подряд, они упали на 16% с пиковых значений, что всегда говорит о росте китайской промышленности.

Помимо благоприятных тенденций в динамике эпидемии в Испании, Германии, Италии, удивляет то, что начали расти заказы на 2021 год на туры в круизных лайнерах. Казалось, что население еще долго будет помнить «ужасы кораблей-призраков», однако, видимо, большие скидки делают свое дело, люди надеются на то, что с вирусом скоро будет покончено и хотят путешествовать.

Как показывает практика, обычные человеческие желания и страсти сильнее любых вирусов. Люди хотят жить, а не сидеть в склепе. Поэтому самая простая, возможно самая эффективная ставка сейчас – купить то, что больше всего упало из-за коронавируса. Купить с прицелом на 2021 год. Доходность должна быть намного выше средней.



