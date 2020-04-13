По предварительным данным Минфина, бюджет по итогам 1 кв. 2020 г. неожиданно оказался в профиците, хоть и символическом (несмотря на дефицит в январе-феврале). Март оказался крайне сильным по объему полученных ненефтегазовых доходов (они выстрелили сразу на 13% м./м., тогда как за весь 2019 г. росли лишь на 2% в среднем в месяц). Детальная разбивка пока не дается, но мы полагаем, что помогли именно квартальные налоги (например, авансовый платеж по налогу на прибыль). Нефтегазовые доходы хотя и снизились, но пока незначительно. В целом стоит отметить, что доходы бюджета во многом рассчитываются ретроспективно (например, нефтегазовые доходы ориентируются на цену нефти и курс рубля прошлого месяца), а потому существенное ухудшение экономической активности и падение цен на нефть не отразилось на доходах бюджета.

Однако уже в апреле показатели госфинансов ощутят проблемы. По нашим оценкам, при сохранении цен на нефть Brent на уровне 20-30 долл./барр. до конца года объем выпадающих доходов составит 2-3 трлн руб., что при отсутствии планов сокращать расходы будет выражаться в углублении дефицита бюджета. По нашим расчетам, в этом году (в зависимости от цены на нефть) он составит от 1,5 до 2,5 трлн руб.

Некоторую поддержку может оказать поступление средств от сделки по покупке Правительством доли в Сбербанке (это не учтено в действующем Законе о бюджете). Напомним, что, хотя покупка (в сумме 2,14 трлн руб.) была осуществлена за счет средств ФНБ (не является частью Федерального бюджета), ЦБ перечислит значительную часть полученных по сделке средств в бюджет (из-за того, что в результате продажи у регулятора появляется прибыль). Эти средства

будут перечисляться в бюджет в течение нескольких лет, и в этом году, судя по комментариям Минфина, бюджет получит лишь 350 млрд руб. денежными средствами и 150 млрд руб. – активами. На эти средства в 2020 г. предполагалось профинансировать социальные инициативы

В. Путина, данные им в январском послании.

Детали стратегии расходования бюджетных средств в этом году все еще остаются неясными. Однако, судя по имеющейся информации, государство все же продолжит исполнение нацпроектов, лишь сместив акценты (сконцентрировавшись в первую очередь на более

краткосрочных, например, на ремонте уже существующих дорог или инициативах нацпроектов «Цифровая экономика», «Здравоохранение») и немного сократив расходы (в пользу мер по борьбе с коронавирусом за счет масштабных и долгосрочных инициатив, например, ВСМ Москва-Казань, актуальность которых в текущих условиях снизилась).

С другой стороны, меры, направленные на борьбу с эпидемией, пока (даже с учетом плана увеличить финансирование) остаются относительно небольшими (чуть более 1 трлн руб.), что не потребует кратного сокращения финансирования нацпроектов (на них было предусмотрено более 4 трлн руб. в этом году).