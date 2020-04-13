На прошлой неделе аппетит к риску на глобальных рынках восстанавливался, что было обусловлено снижением темпа роста новых случаев заражения коронавирусом в ряде европейских стран (в том числе в Италии), а также расширением стимулов со стороны властей США и Евросоюза. Рынок долларовых облигаций позитивно воспринял новости о запуске программы скупки американских корпоративных облигаций со стороны ФРС США.

В результате на прошлой неделе можно было наблюдать существенное снижение доходностей к погашению еврооблигаций практически всех развивающихся стран. Дополнительную поддержку российским активам оказывало ожидание благоприятного исхода переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. В итоге за неделю индексы Euro Cbonds IG Corporate EM и Euro Cbonds IG Russia выросли на 0,5% и 2,3% соответственно.

Ожидание достижения соглашения о сокращении добычи нефти дало очередной импульс для роста рублевых активов. Рублевый облигационный рынок продолжал демонстрировать рост. Кривая доходностей ОФЗ опустилась на 8-25 б.п. Индексы государственных и корпоративных облигаций МосБиржи выросли в пределах 0,8-0,9%. Благодаря произошедшей консолидации на рынке, вновь активизировались первичные размещения облигаций, как ОФЗ, так и корпоративных эмитентов.

В ближайшее время на рынке еврооблигаций может сохраниться волатильность, ввиду вероятного выхода слабых статистических данных по крупнейшим экономикам. Однако расширение программ поддержки европейской и американской экономике как со стороны правительств, так и со стороны центральных банков благоприятно скажется на котировках еврооблигаций развивающихся рынков. По нашему мнению, рынок евробондов имеет высокий потенциал роста.

Достижение соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и не входящими в картель странами, окажет поддержку котировкам «черного золота». По нашим оценкам, цена на нефть марки Brent закрепится выше уровня в 30 долларов за баррель в ближайшей перспективе, что благоприятно для всех российских активов, включая российские евробонды и рублевые облигации.

Согласно заявлениям Эльвиры Набиуллиной, Банк России продолжает видеть возможность снижения ключевой ставки в текущих условиях. Вместе со стабилизацией нефтяного рынка это даст потенциал для дальнейшего роста рынка рублёвых облигаций.

Рубль

На прошлой неделе валюты развивающихся стран демонстрировали укрепление по отношению к доллару США как благодаря улучшению аппетита к риску со стороны глобальных инвесторов, так и благодаря ожиданиям благоприятного исхода переговоров нефтедобывающих стран о сокращении добычи нефти. В результате за неделю индекс EMCI вырос на 3,2%, рубль укрепился на 3,7% по отношению к доллару США.

Ввиду того, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи уже отыграно, основным фактором, определяющим курс рубля в ближайшее время станет общее отношение глобальных инвесторов к валютам развивающихся стран. По нашим оценкам, волатильность в рубле снизится. Целевой краткосрочный диапазон курса рубля – 72.5 – 75 рублей за доллар.