Препарат Remdesivir, разработанный Gilead, может оказаться одним из лучших на рынке в поздний период эпидемии. До этого в разных странах применяли схожий подход – испытывали универсальные противовирусные средства либо лекарства от других групп вирусов, например, Эболы и возбудителей атипичной пневмонии. Но с меньшим эффектом. Тот факт, что Remdesivir выводит пациентов даже из тяжелой стадии заболевания (две трети наблюдаемой выборки), говорит, что потенциально препарат мог бы спасти жизни порядка 77 тысяч человек по всему миру (из 115 погибших в настоящий момент). Стоит также отметить, что ближайшие конкуренты Gilead из числа фармкомпаний, например, Eli Lilly еще только приступают к тестам на людях. А другие игроки рынка, например Moderna Therapeutics, AbbVie, Johnson & Johnson's заняты поиском профилактической вакцины, которая появится не раньше 2021 года.

В данном случае Gilead обнародовал данные по исследованию небольшой группы из 53 пациентов, госпитализированных преимущественно в США, где помимо лекарства Remdesivir люди получали всестороннюю качественную помощь, поддерживающие препараты от других брендов и имели доступ к устройствам искусственной вентиляции легких. Эксперимент «в чистом виде», со всеми реальными сложностями, которые имеют сейчас клиники в Европе и России, мог бы закончиться гораздо менее успешно.

На подтверждение результатов в любом случае уйдет еще как минимум две недели, после чего Gilead должна будет зарегистрировать новый препарат в FDA и начать его производить. Таким образом, на рынке Remdesivir может появиться не раньше мая. Инвесторы ждут этого события фактически с февраля: данные о препарате появились в самом начале эпидемии. Акции Gilead с начала года в плюсе на 13%, успех Remdesivir уже во многом заложен в котировки. Сегодня на премаркете эти бумаги росли на 3,3%. На наш взгляд, на горизонте года акции могут вырасти с нынешних 73,5 до 83 долларов, что принесет инвесторам еще до 13%.



