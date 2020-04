Фондовые индексы США продемонстрировали уверенный рост в ходе торговой сессии 14 апреля на фоне старта сезона корпоративных отчетностей. S&P500 по итогам дня повысился на 3,06%, до 2846 пунктов. Amazon и Netflix, одни из немногих крупных компаний, бизнесу которых условия карантина выгодны, обновили 52-недельные максимумы. Финансовый сектор на фоне отчетов банков JPMorgan и Wells Fargo предпринял не слишком успешную попытку выйти в плюс.

Мировые фондовые площадки торгуются сегодня неуверенно. Движение вверх сдерживают новые данные о влиянии коронавируса на экономику и корпоративные прибыли. Количество заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 2 млн. Число летальных исходов приближается к 127 тыс. Тем не менее признаки замедления эпидемии присутствуют. К примеру, в Италии зарегистрирован минимальный за месяц дневной рост количества инфицированных. Это дает надежду, что пик эпидемии в крупнейших экономиках мира пройден.

МВФ прогнозирует в 2020 году падение мировой экономики на 3%, что станет самой глубокой рецессией со времен Великой депрессии, случившейся почти 90 лет назад. Первые квартальные результаты банков США, отразившие падение прибыли из-за начисления резервов, подтверждают негативные последствия эпидемии. Сезон отчетов остается в фокусе внимания инвесторов, так как может больше рассказать об оценках менеджментом глубины ущерба и сроков ожидаемого восстановления. В 2021-м МВФ рассчитывает на рост мировой экономики на 5,8%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, усиливается. Ставка по 10-летним трежерис опускается ниже 0,7%. Цена Brent ушла ниже $30 за баррель, реагируя на прогноз МЭА, предполагающий падение спроса на энергоносители почти на 9% в 2020 году. Золото корректируется после обновления максимумов 2012 года, но остается выше $1700 за унцию. Аппетит к риску слабый. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов опустится ниже 2800 пунктов.

Из макроэкономических релизов сегодня стоит обратить внимание на данные по розничным продажам и промышленному производству за март. Консенсус предполагает снижение розничных продаж на 8%. Эффект от пополнения гражданами запасов товаров первой необходимости на время карантина может несколько сгладить падение покупательской активности. Промпроизводство ожидает падения на 4% после роста в феврале. Данные подтвердят экономический спад в США.

Сегодня будут обнародованы результаты второго и четвертого по размеру активов банка в США Bank of America Corporation (BAC) и Citigroup Inc. (C). Для обоих характерна значительная зависимость от процентных доходов, а Citi интересен еще и с точки зрения состояния потребительского кредитования за пределами США в связи с большим объемом международного бизнеса. В этот же день отчитаются инвестиционные банки The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Morgan Stanley (MS), от которых мы ожидаем снижения комиссионных доходов.

Кроме того, результаты представит один из лидеров в сегменте медицинского страхования UnitedHealth Group Inc. Инвесторов в первую очередь интересуют последствия пандемии для бизнеса из-за роста расходов от увеличения числа заболевших.

Индекс настроений Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 4 из 100, что отражает сохраняющееся беспокойство по поводу негативных экономических последствий эпидемии коронавируса.

Техническая картина по S&P500 продолжает улучшаться. Сила момента подтверждается ростом индикатора RSI выше нейтрального уровня в 50. Индекс остается на линии почти 11-летнего «бычьего» тренда, тянущейся с минимума 2008 года, что сигнализирует об усилении покупательских настроений. Также об улучшении общей ситуации свидетельствуют положительные значения индикатора MACD. Индекс широкого рынка преодолел сопротивление на 50%-м уровне ретрейсмента по Фибоначчи текущей коррекции в 2780. Следующим значимым сопротивлением выглядит уровень 2920 пунктов.