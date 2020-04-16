Вчера на совещании с членами правительства президент Владимир Путин заявил, что авиакомпании получат экстренное финансирование в размере 23 млрд руб. для покрытия текущих расходов (оплату лизинга, выплату зарплат и т. д.).

Наше мнение. Это всего лишь дополнительное финансирование, и мы ожидаем, что вскоре будут объявлены более значительные меры поддержка отрасли. Новость может создать позитивный настрой для акций Аэрофлота, однако мы полагаем, что пока рано покупать акции компании, поскольку весь 2020 год будет крайне сложным для сектора, включая Аэрофлот.