Прогноз результатов НЛМК за I квартал: выручка увеличилась на 12% к/к
Компания 30 апреля опубликует финансовые результаты за 1к20 и проведет телеконференцию.
Принимая во внимание увеличение объемов продаж, мы ожидаем рост выручки на 12% к/к, до 2,58 млрд долл. Поскольку средние цены на сталь и денежная себестоимость слябов за отчетный квартал изменились незначительно, а объемы выросли, EBITDA также должна повыситься – до 534 млн долл., по нашей оценке.
Учитывая сезонное наращивание оборотного капитала, свободный денежный поток, как мы полагаем, будет небольшим – около 29 млн долл. Исходя из параметров дивидендной политики, компания может объявить выплаты в размере 0.24 долл. на одну депозитарную расписку (дивидендная доходность за квартал – 1,4%, общая сумма – 144 млн долл.), при этом значение коэффициента чистый долг / EBITDA поднимется до 0,8x.
В ходе телеконференции нас будет интересовать дополнительная информация о сокращении инвестпрограммы на 2020 г. Напомним, ранее компания предполагала направить на капиталовложения 1,1–1,2 млрд долл.
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