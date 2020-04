Фондовые индексы США провели сессию 15 апреля в красном секторе под влиянием опубликованных квартальных отчетов банков и слабых макроэкономических данных. В марте розничные продажи упали почти на 8,7%, промышленное производство сократилось на 5,4%, что свидетельствует о серьезном ударе по экономике карантинных мер, предпринятых для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. S&P500 по итогам дня опустился на 2,20%, до 2783 пунктов. Все 11 секторов закрылись в минусе, хуже других выглядели финансовая и энергетическая отрасли.

Мировые фондовые площадки торгуются разнонаправленно на фоне противоречивых новостей о пандемии. Количество заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 2 млн. Число летальных исходов достигло 137 тыс. Резкий скачок новых случаев заражения после нескольких дней спада зафиксирован в США, Испании и Германии. Тем не менее Дональд Трамп заявил, что в Штатах пик эпидемии позади.

Внимание инвесторов сосредоточено на сезоне отчетов и перспективах возобновления экономической активности. Германия ослабляет ограничения для небольших магазинов уже со следующей недели. Белый дом намерен сегодня предоставить губернаторам инструкции для последовательного снятия карантинных мер. В 19-20 штатах с 1 мая планируется возобновление экономической активности. Тем временем на выходящих макроэкономических данных и корпоративных отчетах сказывается негативное влияние пандемии.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, сохраняется. Ставка по 10-летним трежерис остается ниже 0,65%. Нефть марки Brent дорожает, но остается ниже $30 за баррель. Золото поднимается выше $1700 за унцию. Аппетит к риску умеренный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов предпримет попытку подняться к отметке 2800 пунктов.

Из макроэкономических релизов сегодня стоит обратить внимание на еженедельные данные по числу заявок на пособие по безработице. Консенсус предполагает снижение показателя с 6,6 млн до 5,1 млн. Активное увеличение количества заявок по итогам апреля обусловит скачок безработицы предположительно до 15%.

Сегодня будут опубликованы отчеты The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и BlackRock, Inc. (BLK). В обоих случаях прогнозируется снижение доходов, но оно будет не столь значительным, как у остальных игроков сектора. Кроме того, отчетность за квартал представит промышленный гигант Honeywell International Inc. Инвесторов будут интересовать последствия эпидемии для бизнеса и результаты действий менеджмента по сокращению затрат на фоне слабого спроса.

Индекс настроений Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 4 из 100, что отражает сохраняющееся беспокойство по поводу негативных экономических последствий эпидемии коронавируса.

Техническая картина по S&P500 продолжает улучшаться. Сила момента подтверждается ростом индикатора RSI выше нейтрального уровня в 50 и положительными значениями индикатора MACD. S&P500 остается на линии почти 11-летнего «бычьего» тренда, тянущейся с минимума 2008 года, что сигнализирует об уверенности «быков». Индекс широкого рынка колеблется вблизи 50%-го уровня ретрейсмента по Фибоначчи текущей коррекции в 2780. Следующим значимым сопротивлением выглядит уровень 2920 пунктов.