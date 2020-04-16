По данным Росстата, инфляция подросла на 0,2% н./н. на неделе с 7 по 13 апреля, что, по нашим расчетам, транслируется в 2,8% г./г. Как и в предыдущие недели, дорожают в основном товары первой необходимости, тогда как некоторые непродовольственные товары даже подешевели по сравнению с неделей ранее (одежда, обувь, и, судя по всему, ряд позиций по электронике). Видно, что меры самоизоляции не дают повышать цены, существенное сокращение спроса по объективным причинам сдерживает это.

При сохранении недельных темпов роста до конца месяца на том же уровне инфляция за апрель может достичь 3% г./г. Впрочем, ее дальнейшее ускорение будет медленным – даже при снятии ограничительных мер доходы населения уже пострадают, и в целом рост цен в непродовольственном сегменте и услугах будет крайне скромным. Мы полагаем, что в этом году инфляция вряд ли превысит 4,5% г./г.