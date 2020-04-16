Авиаперевозчики получат от правительства 23 млрд рублей поддержки
Владимир Путин вчера представил новый ряд мер по поддержке экономики. Они включают в себя выделение 23 млрд руб. авиаперевозчикам для осуществления текущих платежей, в том числе по лизингу и зарплатам.
Наше мнение. Мы полагаем, что это будет одним из элементов программы поддержки авиатранспортной отрасли. Выделение этих средств свидетельствует о том, что в правительстве понимают масштабы ее проблем, однако, на наш взгляд, есть еще несколько важных вопросов, на которые еще предстоит получить ответы.
Во-первых, сумма в 23 млрд руб. более или менее сопоставима с объемом выделенных отрасли в конце 2019 года, но еще не перечисленных, субсидий на компенсацию роста цен на авиатопливо в 2018 году. По нашему мнению, если поддержка сектора ограничится суммой, сопоставимой с объемом субсидий за резкое подорожание топлива, это очень сильно разочарует многих инвесторов. Соответственно, мы полагаем, что сейчас лучше дождаться более подробной информации о программе поддержки авиаотрасли со стороны государства, прежде чем делать окончательные выводы о том, как она может повлиять на ее показатели и, в частности, на результаты Аэрофлота.
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