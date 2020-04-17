Минэкономразвития вчера прояснило ситуацию в отношении пакетов помощи экономике, объявленных Владимиром Путиным с конца марта. Общий объем средств поддержки составляет 2 трлн руб., или 1,8% ВВП. Смягчение налоговой нагрузки оценивается в 900 млрд руб. – оно включает безвозвратное снижение ставки страховых взносов для предприятий малого и среднего бизнеса с 30% до 15% (по нашей оценке, в результате ежегодно в бюджет будет поступать 300 —400 млрд руб.) и 6-месячные налоговые каникулы.

Объявленные на этой неделе 300 млрд руб. – это прямая поддержки реальному сектору, которая предполагает выделение 200 млрд руб. регионам, примерно 50 млрд руб. на субсидии малому и среднему бизнесу, 23 млрд руб. – авиакомпаниям и 18-24 млрд руб. – на субсидирование процентной ставки по кредитам на пополнение оборотных средств на уровне ключевой ставки ЦБ (в настоящий момент на уровне 6%).

Еще 300 млрд руб., главным образом, предназначено на недавно объявленные госгарантии по кредитам, в том числе по кредитам, предоставленным через ВЭБ; плюс ранее объявленные гарантии в размере 500 млрд руб. Подобный масштаб помощи явно не впечатляет в сравнении с другими странами; однако российское правительство продолжает расширять поддержку, и объявленные меры, судя по всему, не являются окончательным.