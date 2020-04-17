X5 (FIVE LI: ПО РЫНКУ; РЦ $36,6/ГДР) вчера представила операционные результаты за 1К20. В 1К20 рост чистой розничной выручки ожидаемо ускорился в сравнении с 2019 г. на фоне улучшения настроения потребителей в январе —феврале и закупок впрок в марте на фоне пандемии Covid-19. Сильный тренд выручки в апреле продолжился, однако его источником был рост размера среднего чека. Тем не менее, прогноз на оставшуюся часть этого года нам представляется не столь очевидным, так как потенциальное снижение располагаемых доходов населения может оказывать давление на покупательную способность россиян (хотя исторически продовольственные розничные сети в периоды кризисов защищены больше, чем непродовольственные ритейлеры). Текущий консенсус —прогноз агентства Bloomberg предусматривает рост выручки на 11,3% г/г по итогам 2020 г., что по сути предполагает замедление роста до однозначных значений в 2П20. Прогнозы в целом не изменились в сравнении с началом этого года, акции восстановились в цене довольно быстро и сейчас торгуются в рублях близко к своим уровням до начала распродаж на рынке с высоким коэффициентом EV/EBITDA 2020П на уровне 6,1x и дивидендной доходностью на уровне 5%. Хотя X5 в целом воспринимается как защитная инвестиция, мы считаем, что триггеров для значительной переоценки этих бумаг с текущих уровней сейчас нет. Финансовые результаты за 1К20, которые будут опубликованы

24 апреля, а также комментарии менеджмента в отношении апрельских трендов выручки, а также масштаба и темпов сокращения капитальных затрат на открытие/переоборудование магазинов – краткосрочные факторы,

заслуживающие внимание рынка.

Рост чистой розничной выручки в 1К20 ускорился до 15,9% г/г с 11% г/г в 4К19 на фоне роста LfL —выручки

на 5,7% г/г против +2,3% г/г в 4К19. Ускорение роста было следствием как ускорения роста трафика, так и чека в сравнении с 4К19. Инвестиции в цены в 4К19, сильный рост зарплат в декабре и улучшение настроений потребителей оказали поддержку выручке в январе (+12,5%) и в феврале (+14,8%), тогда как ускорение роста выручки за март (+20%) в основном объясняется закупкой впрок на фоне пандемии Covid-19. Этот тренд продолж ился и в апреле – при этом трафик снизился, однако размер среднего чека был выше. В свете мер по самоизоляции граждан формат магазинов “у дома” пользуется большим спросом,

чем формат супермаркетов, так как последние больше удалены от жилых районов, и часть из них находится в торговых центрах (продажи которых снизились примерно на 70% г/г в апреле, по данным Watcom). Учитывая это, рост трафика в “Перекрестке” замедлился в 1К20 и был полностью нейтра лизован ускорением роста среднего чека. В итоге в 1К20 рост LfL — трафика ускорился до 3,7% (против +1,8% в 4К19), а рост LfL —чека составил 1,9% г/г (против 0,5% г/г в 4К19). Рост торговых площадей на 11% немного замедлился в сравнении с ростом на 12% в 4К19. Онлайн выручка “Перекрестка” выросла в 2,4 раза г/г в 1К20, на фоне роста в 2,1 раза г/г количества заказов и роста средней корзины на 11%, однако в целом на Перекресток пришлось менее 0,5% в совокупной розничной выручки X5 в 1К20.