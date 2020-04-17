АЛРОСА (ALRS: RX; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 87,8 руб./акцию) вчера представила операционные результаты за 1К20. Компания произвела 8 млн карат алмазов и продала 9,4 млн карат; в результате запасы алмазов снизились на 6% к/к. Содержание алмазов в руде увеличилось на 11% к/к до 1,36 карат на тонну на фоне сезонного снижения производства на россыпных месторождениях.

Отметим также снижение средних цен реализации на 14% к/к; при этом цены на алмазы ювелирного качества снизились на 17% к/к. Цены в годовом сопоставлении остаются неизменными, что соответствует стратегии АЛРОСы “priceover-volume”. Компания подтвердила свой производственный прогноз на уровне 34,2 млн карат на 2020 г. Выручка от реализации в 1к20 снизилась на 10% г/г до $904 млн в 1К20. Совокупные объемы продаж по итогам 2020 г. будут зависеть от эпидемиологической ситуации в мире и масштаба карантинных мер. АЛРОСа предпринимает меры по поддержке своих долгосрочных клиентов; с тремя из них переходит на спотовые продажи.

22 мая компания представит свои финансовые результаты за 1К20 по МСФО. Поскольку карантин продолжается, и новости из ритейла не прибавляют оптимизма, мы считаем, что после публикации финансовых результатов за 1К20 ситуация может ухудшиться. В данный момент мы видим следующие драйверы повышени я инвестиционной привлекательности АЛРОСЫ: (1) открытие экономики Индии, где сосредоточен гранильный сектор; (2) смягчение карантина на основных рынках предметов роскоши (США и Европа); (3) Покупк а алмазов ювелирного качества Гохраном (Минфин) в резервы (в СМИ говорят о покупке

25-30% годовых объемов производства). Прогноз менеджмента после публикации финансовых результатов за 1К20 также является существенным драйвером для акций АЛРОСы.