Российские евробонды: умеренное восстановление
После доклада МВФ, предсказавшего мировой экономике нелегкие времена, вчера обстановка в сегменте долларовых долгов ЕМ несколько успокоилась. Впрочем, картина остается неоднородной – если евробонды Мексики и Турции продолжили дешеветь, то российские суверенные бумаги в очередной раз подтвердили свой статус «тихой гавани»: доходности вдоль кривой упали на 5 б. п.
Мы уже не раз отмечали, что российский евробондовый рынок значительно обгоняет другие крупные развивающиеся экономики в плане нормализации спредов к базовому активу. Это выглядит вполне логичным, учитывая уровень кредитоспособности РФ – низкую долговую нагрузку и наличие существенных резервов.
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