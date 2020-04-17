Статданные, опубликованные на этой неделе, наглядно продемонстрировали масштаб снижения экономической активности, вызванного пандемией COVID-19. В США промышленное производство, количество домов, начатых строительством, оборот розничной торговли и региональные индексы деловой активности ФРС показали рекордное или близкое к рекордному падение в месячном сопоставлении. Количество первичных заявок на пособие по безработице, поданных в США за последние четыре недели, фактически обнулило весь прирост рабочих мест за период с декабря 2009 г. (т.е. с момента окончания предыдущей рецессии).

Данные за апрель, скорее всего, будут еще хуже. Американские банки на этой неделе отчитались о значительном увеличении отчислений на создание резервов на потери по кредитам. Как отмечает МВФ, существенное снижение котировок акций банков свидетельствует о том, что инвесторы обеспокоены развитием ситуации в финансовом секторе, и в частности перспективами снижения прибыльности, несмотря на то что, например, у американских банков с показателями достаточности капитала формально все хорошо.

В начале этой недели МВФ представил довольно мрачный прогноз, согласно которому нынешняя рецессия в мировой экономике станет худшей за все время после Великой депрессии 1930-х гг. В своей оценке рисков для экономического роста и финансовой стабильности фонд отмечает 5%-ю вероятность (ситуация, повторяющаяся раз в 20 лет) того, что рост мировой экономики в этом году составит менее минус 7,4%.

Базовый прогноз МВФ на текущий год предполагает сокращение глобального ВВП на 3,0%. По оценкам фонда, ВВП еврозоны снизится на 7,5%, что станет худшим показателем среди мировых экономик. Причиной такого снижения МВФ называет недостаточную эффективность мер фискального стимулирования, хотя президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вчера заявила, что бюджет Евросоюза должен стать основой восстановления экономики региона. У правительства Италии, однако, на этот счет могут быть серьезные сомнения.

Сегодня утром были опубликованы данные о состоянии экономики Китая, согласно которым в первом квартале ВВП страны снизился на 6,8% – первое квартальное снижение с 1992 г., за всю историю такой статистики.

Показатели промышленного производства, розничной торговли и инвестиций в основной капитал за март также показали отрицательный рост, хотя по сравнению с предыдущими двумя месяцами процесс снижения экономической активности замедлился. Последнее можно расценить как признак прогресса на пути возвращения экономики КНР к работе на полную мощность. Согласно расчетам МВФ, в целом за 2020 г. рост ВВП Китая составит всего 1,2%, но уже в следующем году может превысить 9%. По мнению фонда, V-образное восстановление в 2021 г. ждет и все другие рыночные экономики, хотя на данном этапе такой прогноз выглядит слишком оптимистично, даже несмотря на беспрецедентные меры монетарного и фискального стимулирования, принимаемые по всему миру.

Тем временем волатильность на ведущих рынках акций на этой неделе снизилась, и по итогам недели основные биржевые индексы, похоже, продемонстрируют рост. В начале этой недели мы предположили, что, достигнув в результате недавней 50%-й повышательной коррекции отметки в 2720 пунктов, индекс S&P 500 может откатиться к уровню поддержки в районе 2650. Так в целом и произошло, однако затем котировки американских акций вновь пошли вверх.

Инвесторы реагируют на сообщения о разработке вакцин и скором снятии карантинных ограничений в ряде стран. Правительство Великобритании вчера сообщило о намерении сохранять карантин в течение еще трех недель. Германия рассматривает возможность частичного смягчения ограничительных мер, а президент США Дональд Трамп вчера вечером дал полномочия некоторым штатам на поэтапное возобновление экономической активности.

На этой неделе было опубликовано немало крайне слабой макроэкономической статистики, но инвесторы смотрят на нее «свозь пальцы», предпочитая видеть «свет в конце туннеля». Пессимисты могут сказать, что это лишь «свет от факела Джерома Пауэлла». Но Федрезерв предпринимает невиданные по масштабу меры стимулирования и, возможно, уже превысил рамки своего мандата. Опубликованный вчера вечером еженедельный отчет H.4.1 показывает, что баланс центробанка США достиг 6,4 трлн долл. Торстен Слок из Deutsche Bank отмечает, что регулятор в настоящий момент выкупает казначейские облигации в беспрецедентно больших объемах.

На пике предыдущих программ количественного смягчения Федрезерв покупал казначейские обязательства на 120 млрд долл. в месяц, а сейчас темп покупки составляет в среднем 70 млрд долл. в день. Побочный эффект покупки Федрезервом казначейских облигаций заключается в том, что это создает дефицит UST в качестве залогового актива на денежном рынке. За прошедший месяц баланс денежных средств Минфина США вырос с примерно 400 млрд долл. до почти 1 трлн долл., что оказывает давление на ликвидность.

В результате никто не удивится, если первичные дилеры вновь начнут привлекать средства через операции репо с Минфином. Однако для рынков акций (и долга) основным посылом остается «делай как ФРС – покупай то, что покупает ФРС». Хотя Федрезерв не имеет права напрямую покупать акции, инвесторы знают, что индекс S&P500 напрямую коррелирует с ростом баланса ФРС. По мнению некоторых комментаторов, на определенном этапе регулятор может прийти к тому, чтобы начать напрямую покупать ETF-фонды акций.

Между тем в опубликованном на этой неделе докладе МВФ о финансовой стабильности подчеркивается, что развивающиеся страны сейчас переживают «идеальный шторм», учитывая самый резкий отток портфельных инвестиций за всю их историю, уже достигший примерно 100 млрд долл. Потеря внешнего долгового финансирования неизбежно окажет давление на менее кредитоспособных заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Это может привести к увеличению объема реструктуризации долгов, став проверкой на прочность для всей системы урегулирования задолженности.



