Как и ожидали многие аналитики, торги в четверг прошли в достаточно спокойной обстановке. Участники рынка явно устали от бесконечной нервотрепки и хотели сделать некоторую паузу. Хотя, надо признать, новостной фон не был таким уж безмятежно спокойным. Максимальную турбулентность на рынке могли вызвать данные с рынка труда после публикации нового количества людей, впервые обратившихся за пособием по безработице за прошедшую неделю. Эта цифра в итоге превысила 5,2 млн. человек, а за последний месяц безработными оказались более 22 млн. человек. Столь высокий уровень безработицы в США в последний раз наблюдался лишь в послевоенное время. Эти данные могли вызвать панику, но к счастью не вызвали, поскольку сейчас это не главное. Основные события и главная информация идет с коронавирусного фронта и именно она является определяющей для принятия инвестиционных и спекулятивных решений. А поскольку вчера никаких «страшилок» с этой стороны не было, то и волноваться по поводу чего бы то ни было не стоило. Подумаешь, какая-то запредельно высокая безработица! Какие это мелочи!

В итоге весь день индексы «болтались» вблизи нулевой отметки с периодическими попытками уйти повыше. Лучше всего это получалось у индекса NASDAQ, так как основной спрос был сосредоточен вчера на двух ключевых направлениях — в акциях технологического и особенно биотехнологического сегментов. Именно благодаря этому спросу индекс NASDAQ и завершил день с достаточно уверенным плюсом, прибавив к закрытию среды более 1,5%.

А вот его старшему товарищу — индексу Dow Jones (DJIA-30) пришлось гораздо сложнее и, пожалуй,можно только удивиться, что и ему по итогам дня все же удалось выйти в плюс. Индекс Dow весь день тянули вниз акции банковского сектора, где инвесторы устроили настоящую распродажу, оставшись недовольными вышедшей квартальной отчетностью крупнейших банков. А если к этому еще добавить, камнем висящие на ногах и постоянно падающие от переизбытка нефти на рынке, акции нефтяников Exxon Mobil (XOM, —3,29%) и Chevron (CVX, —3,03%), а также акции нелетающих авиакомпаний (AAL, DAL и UAL) вместе с Boeing (BA, —8,04%), то картина может показаться кому-то совсем уж грустной. Но все же +0,14% по индексу DJIA-30 по итогам дня свидетельствует об обратном. Несмотря на все трудности, участники рынка продолжают верить в лучшее и надеяться возрождение всего и вся.

Если же отойти от грустных мыслей и посмотреть на лидеров вчерашнего дня, то ими безусловно стали акции компаний, работающие в сфере медицины и здравоохранения. Ну а кому, если не им расти в первую очередь. Весь этот сектор вырос вчера в среднем на 2,2%. А акции отдельных эмитентов показали еще более существенный рост, превышавший и 3, и даже 5 процентов. Главным же «забойщиком» в этом сегменте стали акции компании UnitedHealth (UNH, +5,95%), выросшие после выхода отчетности за последние 4 дня более чем на 15% и вплотную приблизившиеся к своим историческим максимумам.

Однако не только UNH может похвастаться тем, что котировки ее акций вернулись к докризисным временам. Акции компаний из сектора «ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ» — а именно Amazon (AMZN, +4,36%), Netflix (NFLX, +2,91%), Electronic Arts (EA, +4,04%) и целый ряд других который день покоряют все новые и новые вершины и их взрывной рост уже даже начинает вызывать некоторое беспокойство в ожидании неминуемой коррекции. Ну, нельзя же бесконечно долго лететь в космос!

Сегодняшний день вроде бы начался с кошмар-кошмара. Рано утром вышли данные по ВВП Китая по итогам 1-го квартала 2020 года. Падение на 6,8% оказалось, если и не шокирующим (все же ожидалось что-то подобное), то очень уж неприятным. Но, как и вчера, сейчас на первый план выходят не столько новости экономического плана, сколько медицинского. А что там нового в борьбе с эпидемией? И к счастью, в последние дни мы стали регулярно получать обнадеживающие весточки с этого фронта.

Сегодня главным ньюсмейкером оказалась компания Gilead Sciences (GILD), которая сообщила, что тестирование ее препарата ремдесивира на людях приводит к их «быстрому выздоровлению». И весь мир радостно воскликнул «АХ!» и в воздух тут же полетели чепчики восторженных дам. Сами акции Gilead Sciences в ходе торгов на премаркете улетали выше 13% и вполне возможно, что этот рост продолжится в ходе основной торговой сессии.

Позитива участникам рынка добавляет и начавшийся на этой неделе процесс постепенного снятия ограничений на бизнес и перемещение людей в самых разных странах мира. Даже в США, где эпидемия только-только подбирается к своим пиковым значениям, заговорили об «открытии Америки». Плюс к этому надо добавить еще и сообщения ряда компаний, что они тоже в самое ближайшее время намерены возобновить производство. Наиболее резонансным в этом ряду является сообщение от Boeing (BA) о том, что компания на следующей неделе возобновит производство самолетов. Ура! Акции Boeing на этой новости тут же выросли на 10%. Ну что еще для счастья надо?

Вот такое радостное настроение царит сегодня на рынке к началу торгов в Америке. А о худшем за последние 40 лет падении ВВП в Китае пока забудем. И конечно же будем надеяться, что сегодня ничто уже не помешает испортить праздник инвесторам. Радость и надежда приходит в наш дом и давайте пошире откроем ей двери.

Исходя из того, что фьючерсы на основные американские индексы торгуются на фоне всех выше перечисленных позитивных новостей с ростом более чем на 3% к закрытию вчерашнего дня, можно надеяться, что и основные торги пройдут где-то на этих же уровнях. Слишком уж большого «полета в космос» ждать точно не стоит — индексы и так уже достигли неприлично высоких отметок и вряд ли сейчас у участников рынка есть желание загнать котировки так высоко, чтобы оттуда — с этих вершин — в очередной раз грохнуться на землю. Лучше идти наверх более спокойно, но уверенно. Поэтому текущий рост в 3% — это вполне приемлемый для текущего момента показатель и именно на него и будем ориентироваться.

Дата

Время Период

Показатели

Предыдущее

значение Прогноз

17.04.2020 17-00 Март US Leading index

(месяц к месяцу) 0,1% -7,0%

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