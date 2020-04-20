Текущие настроения. Мировые рынки стабилизируются благодаря масштабным мерам моне- тарного стимулирования (баланс ФРС США с 7 по 14 апреля увеличился с 6,1 до 6,4 трлн долл.), фискальной поддержке, а также новостями о разработке вакцин и перспективах снятия карантина в некоторых странах (например, в Германии и США). При этом поток макроновостей негативен. Пандемия привела к падению промпроизводства США в марте на 5,5% г/г, оборота розничной торговли – на 6,2% г/г. В Китае было зафиксировано падение ВВП на 6,8% г/г в 1К20. МВФ спрогнозировал сильное падение мировой экономики на 3,0% в 2020 году.

Российский рынок по-прежнему смотрится крепче аналогов. Рубль, несмотря на 11- процентное падение Brent (вызванное весьма ожидаемыми сомнениями в реализуемости и действенности сделки ОПЕК+), ослаб всего на 0,3%, предположительно благодаря интервен- циям ЦБ РФ на $175 млн в день в условиях низколиквидного рынка. В итоге дисконт рубля к аналогам снова сократился до нового минимума в 8,6 п.п. Долговой рынок РФ, который в середине недели показал хороший спрос на аукционах Минфина, к концу недели получил мощную поддержку от главы ЦБ, которая сориентировала рынок на снижение ключевой став- ки 24 апреля более чем на 25 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ за неделю снизилась на 37 б.п.

Ключевые темы недели. В США внимание на заявки на пособия по безработице (чт), число которых за 4 недели превысило 22 млн. С учетом ожидаемых 3,5-4 млн на этой неделе, это указывает на вероятный рост безработицы выше 15% по итогам апреля, — что негативно отра- зится на уверенности потребителей (пт). Снижение заказов на товары длительного пользова- ния в марте (пт) в сочетании с падением производства станет подтверждением начала рецес- сии в США. ING ожидает падения ВВП США на 1,5% кв/кв 1К20, и на 10% кв/кв в 2К20.

В ЕС будут опубликованы индексы PMI за апрель (чт), что позволит косвенно оценить влияние карантинных мер на экономику региона (опросы в марте проводились ещё до их объявления). Лидеры ЕС обсудят создание Европейского фонда для ускорения восстановления экономики и возможные пути его финансирования, в том числе через выпуск новых евробондов.

ЦБ РФ (пт), скорее всего, снизит ключевую ставку более чем на 25 б.п. Глава ЦБ РФ подчеркну- ла временный характер ускорения ИПЦ (с 2,3% г/г в феврале до 2,9% г/г в начале апреля) и ухудшения инфляционных ожиданий, что позволяет ЦБ рассмотреть вопрос о снижении клю- чевой ставки, отметив также, что обсуждаться будет и потенциальный шаг снижения.

На смягчение риторики ЦБ повлияло следующее. 1. Стабилизация финансового рынка, в том числе снижение доходности ОФЗ более чем на 130 б.п. и восстановление рубля на 2% за ме- сяц после провала в начале марта. 2. Опыт других ЦБ EM, которые в марте-апреле снижали ставки на 25-300 б.п. 3. Ухудшение экономических ожиданий РФ: по нашим оценкам, каждый месяц карантина снижает годовой ВВП на 1,7-2,5%, и сейчас растет вероятность его продле- ния на май. 4. Скромный фискальный стимул: из объявленных Минфином 2,8% ВВП, новые расходы, судя по сообщениям в СМИ, не превышают 1,0% ВВП (если годовой план по расходам действительно вырастет с 19,7 до 20,8 трлн руб., то это просто доисполнение 1,1 трлн руб., недорасходованных за 2016-19 гг.), госгарантии дают 0,5% ВВП, налоговые льготы в пределах 0,5% ВВП, а остальное может быть перераспределением ранее запланированных расходов.

Диапазон рыночных ожиданий по снижению ставки широкий – от 25 до 100 б.п. Исходя из сравнения реальной ставки РФ с аналогами, мы оцениваем потенциал снижения в 50-100 б.п., причем сохраняющиеся риски для рубля в 2К20 и отток розничных депозитов из банков гово- рят в пользу более «осторожного» снижения на 50 б.п.



