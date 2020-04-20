Конъюнктура на мировых рынках в пятницу способствовала восстановлению спроса на евробонды ЕМ. Оптимизм инвесторов вырос на инициативах Д.Трампа по постепенному снятию ограничений деловой активности в США в ближайшее время. Доходность 10-летних евробондов Индонезии, Мексики, Колумбии, Турции в пятницу снизилась на 4-12 б.п.

Доходность Russia`29 осталась на уровне 2,99% годовых. Премия в российских евробондах к UST-10 сейчас наименьшая среди ЕМ с близким кредитным рейтингом, поэтому потенциал снижения доходности выглядит ограниченным. В начале текущей недели ослабление спроса на риск и снижение нефтяных цен может транслироваться в рост доходности российских 10-летних евробондов в диапазон 3,00 – 3,05%.



