Комментарий Эльвиры Набиуллиной в пятницу о том, что Банк России на следующей неделе будет рассматривать снижение ключевой ставки в качестве основного варианта, вызвал рост цен рублевых облигаций. Доходность 10-летних ОФЗ 26228 снизилась на 26 б.п. – до 6,38% годовых.

Возможное снижение ключевой ставки на 25 б.п. на заседании 24 апреля, на наш взгляд, уже отыграно рынком. Если ЦБ РФ снизит ставку на 50 б.п. или при снижении ставки на 25 б.п. даст сигнал о возможности снижения до 5,5% на одном из ближайших заседаний, то доходность 10-летних ОФЗ в данном сценарии имеет потенциал снижения до 6,1 – 6,2% годовых.



