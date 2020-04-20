На старте недели на глобальных площадках наблюдаются умеренно негативные настроения: фьючерсы на американский фондовый индекс S&P500 торгуются в небольшом минусе на 0.7%, чуть менее сильно снижаются и азиатские индексы, а доллар продолжает умеренно дорожать на forex-рынке.

В центре внимания инвесторов остается постепенная отмена карантинных мероприятий в ряде европейских стран и США, о чем сообщалось на прошлой неделе. Эта информация в конце прошлой недели поддерживала настроения на финансовых рынках, поэтому вряд ли новые сообщения об отмене карантина будут восприниматься с достаточно сильным оптимизмом.

Внимание будет постепенно смещаться на то, как быстро будет приходить в себя экономическая активность, что можно будет оценить по макроэкономическим данным. В то же время темпы распространения коронавируса в мире остаются на стабильном уровне: за последние три дня прирост заболевших составлял около 80-85 тысяч человек в сутки. К текущему моменту насчитывается около 2.5 млн. случаев по всему миру, а 165 тысяч случаев уже завершились летальным исходом.

Сегодняшний день не богат на значимые экономические события, поэтому торги могут пройти в спокойном режиме. В рамках недели основное внимание привлекут европейские индексы PMI (23.04), однако эти данные, скорее всего, не окажут существенное влияние на евро, поскольку вероятное дальнейшее падение деловой активности в апреле уже заложено в ожидания и негативные данные вряд ли удивят инвесторов.