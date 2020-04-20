На рынке нефти продолжается дестабилизация. Больше всего на прошлой неделе взволновал рынки сильный провал цен майских фьючерсов на американскую нефть. Особенности экспирации и перехода на другие контракты сыграли здесь определяющую роль. Например, у июньского фьючерса на нефть Брент подобной особенности не было. Да и июньский контракт на нефть WTI тоже оставался на приличном уровне. Агентство Bloomberg обращает внимание, что фонд Us Oil Fund, на который еще в четверг приходилось около четверти всего открытого интереса в майских контрактах на нефть WTI, скорей всего продавал их с одновременной покупкой более дальних контрактов. В пятницу фонд объявил, что меняет инвестиционную декларацию, и теперь будет держать 20% позиции во фьючерсах на месяц, следующих за ближашим (в данном случае — июльские). На этом фоне спреды в контрактах разных месяцев резко расширились: разница в ценах на июнь и июль достигала 5 долларов. Так что на перекладку средств из одних контрактов в другие можно списать значительную часть возникшего на рынке провала цен майских контрактов.

Большое значение имеет также и выросшая разбалансированность рынков. Возникла значительная разность цен по регионам и сортам нефти. Поступают сообщения о сильных провалах закупочных цен то в одном, то в другом регионе. Так, можно обратить внимание, что спотовая цена на нефть в Техасе иногда уже приближается к нулевой отметке. Цена российского сорта Urals в Европе (на условиях CIF) держится ниже 15 долларов за баррель, что существенно ниже цен фьючерсных контрактов на нефть марки Брент.

Кроме того рынок ждет минимума цен нефти именно в мае. По оценкам на конец апреля — начало мая будет приходиться наиболее жесткий провал потребления на фоне введения ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса. По разным оценкам потребление нефти в мире сократится на десятки процентов. Так, по ряду стран сокращения потребления бензина и дизеля уже достигают 30-40%. По авиационному керосину положение еще более тревожное: там потребление снизилось в разы. Излишки нефтепродуктов начинают тормозить работу НПЗ. А это в свою очередь приводит к образованию излишков нефти.

Недаром динамика запасов нефти показывает стремительный рост. Так в США за неделю запасы подпрыгнули на 19,2 Мб, а за последние 4 недели коммерческие запасы нефти там выросли на 10% или почти на 50 Мб. Столь стремительный рост запасов через несколько недель приведет к проблемам с их дальнейшим увеличением. Недаром в качестве хранилищ все более широко используют нефтеналивные суда. Сейчас вблизи ряда крупных нефтеналивных и перевалочных портов по всему миру встали на якорь сотни нефтяных танкеров. По этой причине сильно возросла цена фрахта танкеров (до $ 335 тыс. в день просто за хранение нефти). По оценкам запасы нефти на воде превышают 160 Мб (по сравнению с 100 Мб в 2009 году). Недаром даже железные дороги стали предлагать железнодорожные цистерны для временного хранения нефти и нефтепродуктов. Но все это имеет ограниченную емкость и через несколько недель такого разбаланса рынка имеющиеся емкости будут заполнены.

Очень интересной будет последующая интрига по выходу стран из коронавирусного карантина. Там тоже будут возникать значительные разбалансы с новыми резкими движениями цен нефти. Но пока до этого еще далеко, а главный фокус внимания теперь направлен на начало мая, на который будет приходиться основная ожидаемая особенность цен. Напомним, что начиная с 1 мая нефтепроизводители по достигнутым договоренностям должны начать резкое снижение добычи. В США добыча от максимумов средины марта уже откатилась на 0,8 Мб/д. Судя по динамике буровой активности, можно будет ждать и дальнейшего сокращения добычи. Напомним, что по данным Baker Hughes на прошлой неделе число активных буровых снизилось еще на 66 штук. Со средины марта снижение составило 245 штук или 36%, а от максимумов более чем годичной давности сегодняшние значения составляют уже чуть менее половины. Так что за дальнейшим снижение добычи дело не встанет. Саудовская Аравия тоже напоминает о своих планах с мая резко сократить добычу и в рамках договоренностей ОПЕК+ по сокращению добычи на 9,7 Мб/д, и даже за этими рамками. Большой вопрос и интрига в способности России выполнить принятые ею обязательства по сокращению добычи, начиная с мая.

Недаром в СМИ просачиваются сообщения о жестких недовольствах нефтяных компаний и разборках между ними на предмет того, сколько каждая компания должна резать добычи. Так что на рынке нефти ближайшие две недели обещают быть очень насыщенными и тревожными.