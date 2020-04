Коронавирусная война продолжается. И это конечно самое главное. Но если еще неделю назад эта война была похожа на достаточно беспорядочное отступление Красной Армии от Бреста до Москвы летом — осенью 41 года, то сейчас страшный противник явно сбавил ход и начал терпеть первые поражения. И фондовый рынок, как самый чуткий индикатор общественного настроения, естественно, побежал вперед. Некоторым может показаться, что он бежит слишком резво, но такова уж его природа и с этим надо смириться.

Как бы то ни было, но, допустим, индекс Dow Jones (DJIA-30) выдал за последние 2 недели на горА’ самое крутое ралли за последние 82 года! Хотя чему тут удивляться — сколько рекордов как со знаком плюс, так и со знаком минус было побито за последние 2 месяца!

Но все-таки не старина Dow и не акции компаний, в него входящие, были главными героями прошедшей недели. Если индекс DJIA-30 показал рост за неделю в 2,21%, то индекс NASDAQ вырос более чем на 6%. Причем главными драйверами роста были акции компаний, работающих в сфере медицины и здравоохранения. Причин тому несколько. Во-первых, очень хорошо отчитались по итогам своей деятельности в 1-м квартале 2020 года лидеры этого сектора — компании Johnson & Johnson (JNJ, +1,57%) и UnitedHealth (UNH, —2,64%). Акции и той, и другой компании с момента публикации их отчетности подорожали более чем на 10%. Но и это все же не самое главное.

Главным же стимулом роста стала информация о том, что мы (мы — это в данном случае все человечество) на пороге появления лекарств для лечения коронавируса. Первые «ласточки» прилетели оттуда откуда их и ожидали — от компаний Gilead Sciences (GILD, +9,73%) и Moderna (MRNA, +15,39%). Информация о первых успешных испытания буквально взорвала рынок и вселила в участников рынка большие надежды.

Добавили оптимизма и заявления властей отдельных стран — прежде всего европейских — о смягчении режима самоизоляции и по снятию ряда ограничений на ведение бизнеса.

Кроме компаний сектора Healthcare очень мощно смотрелись акции компаний, работающих в сфере услуг. И здесь был свой один непререкаемый лидер — это Amazon (AMZN, —1,38%), который за последние 2 недели вырос более чем на 25% и лишь в пятницу произошла маленькая техническая остановка. Но не только Amazon отличился в сфере услуг. В принципе очень хорошо смотрелись фактически все ритейлеры и тот же Walmart (WMT, —0,16%), также как и Amazon, успешно переписал свои исторические максимумы.

Но, безусловно, все было не так безоблачно, как хотелось бы многим. Наиболее очевидным образом высветились проблемы в финансовой сфере после выхода квартальной отчетности от крупнейших банков. Отчетность была не такой уж и плохой, но после ее публикации всем «вдруг» стало понятно в какую пропасть летит сейчас американская экономика. И поэтому тот же финансовый сектор по итогам недели только в среднем потерял 3,6% своей капитализации.

Ну, вот и начали раскрываться глаза у участников рынка. Если до сего момента главное было — как там дела с коронавирусом и есть ли свет в конце туннеля, то сейчас — когда все этот свет наконец-то увидели — тут же сменились и приоритеты. И все обратили внимание на экономику. Нет, на экономику все же пока внимание не сильно обращают внимание, а вот на нефть… Нефть как настоящая кровь живого организма первая показывает о его заражении.

Вакханалия на нефтяном рынке началась еще в минувшую пятницу и сегодня она дошла до, пожалуй, своего пика. Активно помогает этому крупнейших мировой нефтяной фонд United States Oil Fund (USO), который решил вдруг изменить пропорции своих вложений во фьючерсы и стал перекладываться в больших объемах из ближних фьючей в дальние. В результате этой казалось бы стандартной операции ближние фьючерсы с экспирацией в ближайшие дни рухнули более чем на 30% до невероятной еще совсем недавно отметки ниже 13 долларов за баррель, то есть на уровень начала 1999 года! Более дальние фьючерсы на июнь стоят как и положено им в позиции контанго, то есть выше майских. Причем значительно выше — на целых 10 долларов!!! Однако, эта ситуация «суперконтанго» совершенно никого не радует. Налицо полная дестабилизация ситуации на рынке нефти и к чему это может в итоге привести пока совершенно не ясно. Можно только опечалиться и сказать: Только этого нам не хватало!

Что касается ситуации на фондовых рынках, то она тоже не совсем оптимистичная. Статистика по заболеваемости коронавирусом хоть и переходит в более-менее сглаженный тренд, но все равно остается чрезвычайно тревожной. И плюс к этому все более нарастающее напряжение на экономическом фронте, вызывающее беспокойство инвесторов в преддверии выхода квартальной отчетности от крупнейших компаний. Сезон отчетности набирает обороты и на этой неделе мы увидим много интересных цифр от лидеров американской экономики. Цифры-то конечно будут интересными, но весь вопрос — будут ли они вдохновляющими?

Может быть поэтому, отягощенные тяжелыми думами о ближайшем будущем, инвесторы сегодня решили взять паузу и посмотреть на дальнейшее развитие событий. Уже сегодня вечером появится отчетность очень знаковой компании IBM. Прогнозы аналитиков по ней весьма позитивны и ожидается лишь небольшое снижение прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но скорее всего в этом сезоне отчетности инвесторы основное внимание будут уделять не столько тому, что было, а тому — что будет, то есть не фактическим результатам деятельности, а прогнозам до конца 2020 года. И здесь нас может ждать очень много неприятных сюрпризов.

Поэтому расслабляться точно не стоит и почивать на лаврах — тем более. Основная задача — закрепиться на текущих уровнях и не уйти в распродажи. А ведь впереди еще кроме всего прочего у нас май месяц. А, как известно, он имеет дурной характер и очень нелюбим инвесторами. Sell in may and go away — еще никто не отменял.

Но это будет скоро, но все же не сегодня. Что же касается конкретно сегодняшнего дня, то прогноз умеренно неблагоприятный. Небольшой минус до 1 — 1,5%% на фоне относительно низкой активности. Все будут ждать первых цифр по отчетности сегодня, как уже было сказано выше, от IBM и завтра до начала торгов от Coca-cola (KO), Phillip Morris (PM) и Lockheed Martin (LMT). Так что основное «веселье» на этой неделе у нас еще впереди.