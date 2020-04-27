Предстоящая неделя будет насыщена значимыми событиями: это и публикация важной макростатистики, и заседания ведущих ЦБ (ФРС и ЕЦБ). Однако стоит вернуться к пятничному заседанию ЦБР, результаты которого еще будут оказывать влияние на российский рынок. Само решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. уже было учтено сегментом ОФЗ. Так, после выступления главы ЦБ на пресс-конференции неделей ранее кривая рублевых госбумаг снизилась в среднем на 40–60 б.п. Однако мягкий комментарий и ряд заявлений в ходе последовавшей пресс-конференции привели к продолжению покупок ОФЗ, доходности которых упали вдоль кривой еще в среднем на 5–10 б.п. В своем выступлении глава российского Центробанка указала на возможность дальнейшего снижения ключевой ставки при любом сценарии, потенциал же снижения был оценен ею в размере примерно 100 б.п. Возможное дальнейшее снижение ключевой ставки вкупе со стабильностью российской валюты могут помочь рублевым гособлигациям достичь новых исторических минимумов доходности в среднесрочной перспективе. Сейчас индикативные уровни следующие: двухлетние ОФЗ – порядка 5,4% годовых, пятилетние – 5,6%, десятилетние – 6,05%, двадцатилетние – 6,3%. То есть в настоящее время они всего на 15–20 б.п. выше исторических минимумов.

Среднесрочный прогноз ЦБ для российской экономики предполагает снижение ВВП на 4–6% в текущем году при умеренном ускорении инфляции (3,8–4,8% на конец года). Видимо, мягкая ДКП будет одним из основных инструментов стимулирования экономического роста. Впрочем, даже после понижения ставки на 50 б.п. в пятницу у РФ самая высокая ставка в реальном выражении среди ЕМ. Также Эльвира Набиуллина отметила, что дефицит бюджета вырастет до 6% ВВП в текущем году и что у российских банков есть возможность покупать дополнительный госдолг. Все это в совокупности с мягкой ДКП можно трактовать как перспективу увеличения программы заимствований на текущий год, хотя недавно глава долгового департамента Минфина исключал такой сценарий. Отметим, что на текущий год программа внутренних заимствований и так предполагает рекордное валовое привлечение в размере порядка 2,2 трлн руб. Исходя из данной ЦБ оценки валютных резервов объем валютных интервенций будет увеличен, что означает более быстрое сокращение структурного профицита ликвидности. Поэтому мы не видим большого потенциала наращивания программы заимствований, объем которых с начала года едва превысил 700 млрд руб., составив примерно треть от годового плана.