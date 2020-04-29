Российский рынок акций во вторник показал уверенную восходящую динамику на фоне отскока цен на нефть и роста европейских площадок. Индекс МосБиржи закрепился выше 2600 п. за счет повышенного спроса в большинстве голубых фишек. Объемы торгов при этом подскочили до 91 млрд руб. против 53,7 днем ранее.

С одной стороны, российский рынок акций демонстрирует очень сильную динамику, учитывая все еще низкие цены на нефть. Но с другой, эта тенденция схожа с тем, что показывают и другие развивающиеся площадки. При сравнении долларового РТС и индекса MSCI Emerging Markets мы не видим какой-то выдающейся динамики нашего рынка. Все тенденции проходят в общем русле для развивающихся рынков.

Учитывая ценовую конъюнктуру по нефти, российские индексы не выглядят дешевыми. Понятно, что рынок живет ожиданиями, однако текущие уровни по тяжеловесным акциям нефтяников уже закладывают в цену Brent восстановление к $35–40. Да, это базовый сценарий к концу года, однако сейчас мы видим, что даже фьючерсы Brent с экспирацией в конце сентября торгуются ниже $30. Говоря о вчерашнем отскоке нефтяных котировок, мы ориентируемся на ближайший контракт, который закончит обращаться уже завтра, но большинство остальных фьючерсов по временной кривой во вторник закрывались в минусе. Соответственно чрезмерный оптимизм на российском рынке акций выглядит несколько избыточным.

В то же время рубль чувствует себя очень уверенно. Накануне курс USD/RUB опустился к 74. Это происходит во многом за счет операций по продаже иностранной валюты со стороны ЦБ РФ, а также упавшего спроса на импорт. В результате стоимость барреля нефти Brent в рублях опустилась до 1550–1600 по ближайшему контракту и да 2200 по фьючерсу с экспирацией в конце сентября. При этом напомню, что год начинался около 4000 руб.

То есть можно говорить о том, что рубль недостаточно слаб, но акции нефтяников это не учитывают. По индексу МосБиржи по-прежнему остается актуальным широкий боковой коридор, верхняя граница которого расположена около 2700 п. Ее преодоление в ближайшей перспективе выглядит сомнительным. Торговая активность в начале следующей недели может быть пониженной из-за майских праздников, так что вероятность сохранения боковой динамики достаточно высокая.

Среди ликвидных бумаг наиболее сильную динамику накануне показали расписки TCS Group (+6.3%). С середины февраля бумаги сложились ровно в два раза и выглядели хуже рынка в целом. Сейчас, когда ситуация начинает постепенно улучшаться и появляются разговоры о последующем снятии ограничительных мер по всему миру, отскок в TCS Group также проходит с опережением среднерыночной динамики. Ближайшая область торможения может быть расположена около 1030–1050 руб.

Лучше рынка во вторник выглядели и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+5,1%). Эти бумаги с сентября прошлого года живут своей жизнью и могут без каких-либо новостных драйверов показывать резкие движения. На мой взгляд, каких-то очевидных причин для изменения инвестиционного кейса обыкновенных акций Сургутнефтегаза по-прежнему нет. Непонятно, как монетизировать вложения в бумаги, учитывая скромную дивидендную политику.

Продолжается устойчивый подъем акций Московской биржи (+4,4%). С мартовских минимумов бумаги выросли на 57%, что, на наш взгляд, выглядит вполне оправданным, учитывая рост волатильности на рынках. Допускаю, что в области 125–130 руб. может произойти временное торможение восходящей тенденции, а затем мы будем ждать дивидендный гэп 14 мая. Он может быть около 6%. Предположу, что на его закрытие при стабильном фоне может потребоваться 1-2 месяца.

Среди ликвидных бумаг хуже рынка накануне выглядели акции Полюса (-1,4%). На фоне остановки восходящего тренда в золоте, общей стабилизации ситуации на рынках, а также укрепления рубля, бумаги золотодобывающих компаний выпали из фокуса внимания многих инвесторов. Причин для еще одного импульса роста золота в краткосрочной перспективе недостаточно, так что шансы продолжить коррекцию в Полюсе остаются повышенными.

Сегодня состоится заседание ФРС США. Вероятно, регулятор оставит текущий диапазон 0–0,25% целевой ставки по федеральным фондам. Речь главы банка будет строиться исходя из реалий последнего времени — неопределенности в отношении продолжительности заградительных барьеров для экономической активности в США. Следует ожидать ободряющей риторики с учетом осознания рисков пандемии для производственной и потребительской деятельности. Регулятор подтвердит неограниченный характер ликвидности, предлагаемой рынку, как по времени, так и по объемам.

В России среди ожидаемых корпоративных событий можно выделить публикацию финансовых результатов за I квартала 2020 г. у Магнита, ММК и Новатэка.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 1,10%, ближайшие контракты по нефти Brent в плюсе на 2,0%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи может пройти недалеко от уровня закрытия вторника.