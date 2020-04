По итогам торгов 29 апреля индекс МосБиржи вырос на 1,95%, до 2663,14 п., а РТС на 3,16%, до 1144,64 п.

Настроения на российском рынке улучшились вместе с внешним фоном. Нефть к вечеру преодолела отметку в $24 за баррель Brent. В Европе планируют постепенное смягчение режима сдерживания COVID-19, а министр энергетики РФ обнаружил ростки восстановления спроса на нефть. Соответственно, среди лидеров дня доминировали нефтяные компании. Привилегированные бумаги «Татнефти» подорожали на 6,78%, а обыкновенные на 5,44%, «Роснефть» выросла на 3,95%, «ЛУКОЙЛ» на 3,35%. Также сильно финишировали Yandex (+4,18%), привилегированные «Ростелеком» (+3,74%), «ОГК-2» (+3,5%) и «Газпром» (+2,85%). «ОГК-2» увеличила прибыль в I квартале на 26%. «Газпром» отчитался о снижении прибыли по МСФО за 2019 год на 17%, но подобный результат уже давно заложен в стоимость акций. «ММК» (-3,18%) отчитался о падении прибыли на 42% в I квартале, а также отложил вопрос выплаты промежуточных дивидендов на осень. Бумаги «Московской Биржи» (-3,07%) подверглись фиксации прибыли после роста в предыдущий день на новостях о назначении дивидендов. Акции «НОВАТЭК» смогли подрасти на 0,58%, хотя компания сообщила об убытках в I квартале в размере 30,8 млрд рублей. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 85,375 млрд рублей.

Отечественная валюта укрепляла свои позиции. Ещё накануне мы говорили о том, что заявления главы ЦБ Э. Набиуллиной о необходимости расширения поддержки населения и бизнеса рассматриваются рынком в качестве сигнала дальнейшего снижения ставки. Данные ожидания подтвердились высоким спросом на аукционах ОФЗ. На первом из аукционов среды Минфин реализовал ОФЗ-ПД выпуска 26232 с погашением 6 октября 2027 года на 61,311 млрд рублей по номиналу. Спрос составил 65,66 млрд рублей по номиналу, а средневзвешенная доходность 5,91%. На втором аукционе были реализованы ОФЗ-ПД выпуска 25084 с погашением 4 октября 2023 года в объёме 77,777 млрд рублей по номиналу. Спрос оказался на уровне 123,786 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 5,53%. Как мы замечаем, спрос более акцентированно присутствует в бумагах с более коротким обращением. Также можно сделать вывод о том, что у Минфина не будет проблем с финансированием повышенных расходов в рамках поддержки населения и бизнеса в условиях COVID-19. К вечеру поддержку рублю оказала нефть, которая начинает постепенно отыгрывать ожидания восстановления спроса. Ситуация складывается таким образом, что шансы на движение в сторону 70,0 за доллар повышаются.

Американский рынок услышал от ФРС всё, что хотел. Регулятор обещал полномасштабную поддержку экономики до тех пор, пока экономика не избавится от текущих проблем и встанет на путь достижения максимальной занятости и ценовой стабильности. К текущему моменту баланс ФРС вырос уже до $6,6 трлн по сравнению с $4,2 трлн в феврале. В рамках текущего кризиса уже куплены казначейские обязательства и ипотечные бумаги на $2 трлн, запущено 9 программ поддержки финансового рынка ещё на $2 трлн. В целом, ФРС не ограничивает объёмы покупки казначейских обязательств и ипотечных бумаг, как во времени, так и в объёмах. Ранее стало известно, что экономика США сократилась на 4,8% в I квартале. Число незавершённых сделок по продаже домов упало за март на 20,8%, что говорит о резком падении трудовой мобильности американцев. Председатель ФРС Дж. Пауэлл в рамках своей пресс-конференции заверил в значительной и долгосрочной поддержке экономики, которая может сильно пострадать от COVID-19. Соответственно, рынки получили, как вербальные, так и невербальные заверения. Многие отмечают, что регулятор принял на себя более активную позицию. В научной работе бывшего председателя ФРС Б. Бернанке говорится о том, что Великую депрессию 30-х годов можно было бы избежать, если бы ФРС активней использовала количественные стимулы. Однако в те времена доллар был привязан к золоту, и этих возможностей тогда не было. Сегодня таких ограничений у Федрезерва нет, и печатный станок работает круглосуточно.

Однако не все определялось риторикой ФРС. Gilead Sciences (+5,86%) заявила о переходе к третьей фазе тестирования препарата remdesivir, который оправдал возложенные на него надежды в рамках лечения тяжёлых пациентов с COVID-19. Результаты Microsoft (+4,48%) доказали, что не всем COVID-19 создаёт проблемы. Компания смогла превзойти ожидания по прибыли, которые были слишком оптимистичными ещё до кризиса. Tesla Inc. (+4,08%) первой среди производителей автомобилей сообщила о квартальной прибыли. Facebook (+6,16%) превзошла ожидания по выручке, но не по прибыли. Компания рассчитывает перехватить многих клиентов у других онлайн-рекламщиков, так как во время пандемии соцсети пользуются ещё большей популярностью. Даже акции Alphabet Inc. (+8,73%) нашли своего покупателя благодаря тому, что компания смогла удержать выручку на ожидаемом уровне. Boeing Inc. (+5,86%) поторопилась заверить акционеров в том, что позиция свободных средств оказалась лучше ожиданий, а продажи самолётов упали не столь сильно. Впрочем, накануне стало известно, что власти США проведут расследование по практикам разработки и сборки B737 Max. Advanced Micro Devices (-3,33%) выделилась неопределённым и негативным прогнозом на текущий год, хотя в I квартале и в апреле американские потребители сметали с полок новые ноутбуки, готовясь к режиму самоизоляции. И, наконец, производитель автомобилей Ford Motor (-2,23%) не только потерял $2 млрд, но и сообщил о существенном падении продаж. По итогам дня DJIA вырос на 2,21% до 24633,86 п., S&P 500 на 2,66% до 2939,51 п., а NASDAQ взлетел на 3,57% до 8914,71 п.

Азиатские рынки вновь поверили новостям о препарате Gilead Sciences, который оказался эффективным против COVID-19. Китай порадовал тем, что официальный PMI в производственной сфере от НБС составил 50,8 п. по итогам апреля, что указывает на рост. В марте показатель составлял 52,0 п., но тогда многие говорили о низкой базе февраля. В сфере услуг КНР также рост индекса PMI до 53,2 п. с 52,3 п. в марте. Впрочем, альтернативный индекс производственной активности Caixin снизился до 49,4 п. с мартовских 50,1 п. Данный индекс больше ориентирован на малый и средний бизнес. В Гонконге и Ю. Корее рынки не работали по случаю Дня Рождения Будды. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 20259,12 п. (+2,47%), Shanghai Composite — 2858,52 п. (+1,28%).

На рынке нефти также оптимизм, который связывают, как с более слабым ростом запасов в США и падением производства, так и с надеждами на выход из коронавирусного шока. Итак, Минэнерго США сообщило, что на неделе до 24 апреля американское производство упало ещё на 100 тыс. бар. до 12,1 млн бар. в сутки, что на 1,0 млн бар. ниже максимального значения. Запасы нефти увеличились почти на 9,0 млн бар. до 527,6 млн бар., что на 10% превышает средний показатель за пять лет. Запасы бензина удивили сокращением на 3,7 млн бар., а дистилляты увеличились на 5,1 млн бар. средний показатель поставок на рынок за четыре недели составил: 14,5 млн бар. в сутки общих топливных поставок, или —28,0% за год; 5,3 млн бар. бензина в сутки, или —43,7% за год; а также 3,2 млн бар. дистиллятов в сутки, или —15,1% за год. Золото пока без резких движений реагирует на долгосрочные планы поддержки экономики со стороны ФРС, но долгосрочные инвесторы не спят. Резервы SPDR Gold Trust выросли накануне с 1048,31 тонн до 1056,50 тонн. К 9:00 мск Brent — $26,23 (+8,25%), WTI — $17,35 (+15,21%), Золото — $1732,3 (+1,10%), Медь — $5276,78 (+0,97%), Никель — $12265 (-0,41%).

Индекс доллара снижался на 0,04% до 99,53 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США составляла 0,61% по сравнению с 0,62% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,086 (-0,07%), GBP-USD — $1,248 (+0,06%), USD-JPY – 106,45 (-0,13%).

На внешних рынках преобладает оптимизм. Нефть активно дорожает, создавая предпосылки для позитивного старта российского рынка и укрепления рубля в сторону нижней границы диапазона 70,0-75,0 за доллар. Сегодня отчётность по РСБУ предоставят – «Русгидро», «Мосэнерго», «ТГК-1». Отчётность по МСФО поступит от «Детского Мира» и Сбербанка, «НЛМК». Операционную отчётность опубликует ГМК «Норникель».