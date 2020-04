Газпром провел телеконференцию по результатам за 4к19. Ее итоги представлены ниже (для обсуждения финансовых результатов см. наш материал Gazprom – 4Q19 IFRS; quite in line – Gazprom sticks to its dividend policy – capex and opex might be cut by 20% – positive, опубликованный вчера).

 Наш комментарий: Компания осознает масштаб текущего кризиса и рассматривает следующие меры:

 Компания планирует сократить операционные расходы на 20%, исключая так называемые «защищенные» статьи (налоги, заработная плата, социальные расходы и расходы на санитарно-эпидемиологические меры), что позволит ей сэкономить до 140 млрд руб. в 2020 г.

 Капиталовложения в газовом и нефтяном сегментах также будут урезаны на 20%, что обеспечит экономию в размере до 216 млрд руб. и 100 млрд руб. соответственно.

 Рост выручки и снижение дебиторской задолженности на внутреннем рынке может оказать позитивный эффект на денежные потоки на сумму до 40 млрд руб.

 Инвестпрограмма Группы на 2020 г. может уменьшиться до 1,3 трлн руб. (без НДС) против предыдущего плана в 1,6 трлн руб. Окончательное решение будет принято после публикации результатов за шесть месяцев.

 Компания будет придерживаться действующей дивидендной политики вопреки ухудшению рыночной конъюнктуры (коэффициенты выплат за 2020 г. и 2021 г. составят 40% и 50% соответственно).  В бюджет Газпрома на 2020 г. заложен объем экспорта в Европу на уровне 166,6 млрд куб. м. и цена реализации 133 долл./куб. м.

 Продажи на внутреннем рынке в 2020 г., вероятно, снизятся на 5% г/г (хотя в 1к20 они упали на 9% г/г).  В более долгосрочной перспективе компания придерживается оптимистического прогноза, ожидая роста цен на газ в два–три раза по сравнению с текущими низкими уровнями.

На наш взгляд, установление количественных показателей снижения затрат – хороший знак, их фактическое выполнение позитивно сказалось бы на инвестиционной привлекательности компании. Вместе с тем выполнить их будет непросто, поскольку помимо «защищенных» статей есть расходы, которые по своему существу не могут быть урезаны (тарифы на транзит, закупки газа и т. д.).

Также следует отметить, что данные о начальной базе для сокращения операционных затрат не были раскрыты (и, как следствие, весьма трудно оценить их в количественном выражении), при этом были установлены весьма амбициозные абсолютные целевые показатели сокращения капиталовложений. Как мы полагаем, рынок позитивно отреагирует на намерение компании соблюдать дивидендную политику, несмотря на сложные операционные условия.

Что касается объемов, мы ожидали в 2020 г. объемы экспорта в Европу на уровне 186 млрд куб. м, но обновленный прогноз компании предполагает на 10% меньший показатель. Цена реализации в 133 долл./куб. м лишь на 2% выше нашего допущения, равного 130 долл./куб. м. Масштаб снижения объема реализации на внутреннем рынке на 5% г/г в целом схож с нашими прогнозами. Ожидание роста цен на газ в два–три раза в более долгосрочной перспективе вполне соответствует нашим допущениям – мы ожидаем повышения спотовых цен в Европе до 176 долл./куб. м к 2025 г. по сравнению с текущим уровнем около 68 долл./куб. м.

В целом мы считаем результаты нейтральными, а предоставленную в ходе телеконференции информацию позитивной в части намерений сократить расходы, хотя мы отмечаем риски, связанные с уменьшением объемов экспорта. Котировки акций Газпрома вчера повысились на 4,4%, опередив широкий рынок, который подрос на 3,2%.