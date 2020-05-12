Мы пересмотрели прогнозную цену акций Лукойла после обвала мирового рынка нефти, произошедшего из-за расторжения сделки ОПЕК+ и распространению вирусной пандемии. Образовавшийся профицит нефти привел к снижению цен на нефть до двадцатилетнего минимума, и мы понизили прогноз финансовых показателей компании на среднесрочную перспективу с целью отразить радикально изменившуюся рыночную конъюнктуру. Мы полагаем, что котировки компании частично учитывают восстановление баланса на рынке нефти, рост акций превысил 30% с минимума в середине марта, и считаем, что они могут вырасти на 20% от текущего уровня к концу года.