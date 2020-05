Весна, май, в это время у финансистов взгляд как у мартовских котов. Типичный майский финансист на вопрос — что думаешь по рынку, дает простой, емкий и верный на все времена ответ: sell in may and go away!

Понятно, что у людей с хотя бы 15-летним опытом работает историческая память о 2008 годе. Тогда идиома сработала идеально, на выходе майские продавцы получили 35%, если брать динамику индекса SP500. А как в другое время, работает ли реально эта формула?

Я решил посмотреть динамику индекса SP500 за 30 лет, с 1990 года, от майского закрытия до декабрьского. Конечно, лучшим годом за 30 лет оказался 2008 – плюс 35%, если вы продали в мае. Однако уже на следующий год вы бы потеряли 22%, а в 2010 еще 15%. Вообще, за все время с 1990 года майские продавцы в плюсе были всего 9 раз: 1990 (+8%), 2000 (+7%), 2001 (+8%), 2002 (+18%), 2007 (+4%), 2008 (+35%), 2011 (+7%), 2015 (+3%), 2018 (+7%). В остальное время они были бы в больших лосях.

Обратите внимание, на «паравоз» с 1991 до 2000 года никаких шансов, каждый год лось в среднем 10% (от 4% до 15%). Прибыль первых лет нового тысячелетия 2000, 2001, 2002 годы с лихвой перекрыли убытки последующих 5 лет, там лось 16, 8, 5, 12 процентов. Радость от декабрьского провала 2018 года, который дал прибыль в 7%, омрачилась большими убытками 2019, в прошлом году майский продавец «залосил» бы 17%.

Таким образом, правило «sell in may and go away!» дает эффективность в 30%. Вроде бы неплохой результат, только вот в казино выше, там все-таки 50 на 50, в теории.