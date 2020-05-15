Магнит начинает пилотный проект по доставке товаров из 5 супермаркетов в Ростове-на-Дону и 13 магазинов крупного формата в Волгограде. Ассортимент товаров, доступных для онлайн-заказа с доставкой, включает 6 000 наименований, преимущественно продуктов питания. Комплектация заказов будет производиться сотрудниками Магнита после их размещения на Pony Express. В настоящее время период доставки не превышает двух часов. В течение всего периода пилота (один месяц) ассортимент доступных для онлайн-заказа позиций может быть расширен.

Магнит, ранее не проявлявший особой активности в сегменте онлайн-торговли, в последнее время ускоряет работу по развитию данного направления бизнеса. Дополнительный импульс развитию онлайн-розницы придала вспышка коронавирусной инфекции в России. Ранее на этой неделе ритейлер объявил о формировании команды, которая возглавит недавно начатый компанией процесс цифровой трансформации бизнеса.



