Банк России объявил о том, что первый аукцион репо на срок 1 месяц состоится 25 мая, а первый аукцион репо на срок 1 год – 22 июня. Операции репо на сроки 1 месяц и 1 год будут проводиться ежемесячно как минимум до конца года (график). Минимальная ставка на аукционе месячного репо будет на 10 бп выше ключевой ставки, годового – на 25 бп выше. Лимиты на этих аукционах объявлены не были – согласно прессрелизу, они будут «определяться исходя из текущей и прогнозируемой ситуации с ликвидностью банковского сектора». Новые инструменты регулятора, вероятно, будут играть ключевую роль с точки зрения устранения проблем с ликвидностью в системе, однако существенное значение будет иметь их объем. Спрос на аукционе 14-дневных депозитов Казначейства вчера был высоким – 451 млрд руб. при лимите 400 млрд руб. В то же время спрос на однодневное репо снизился до 200 млрд руб., однако по-прежнему остается значительным, что отражает сохраняющуюся потребность банковской системы в ликвидности. Однодневные ставки, однако, вчера преимущественно снижались: средневзвешенная ставка однодневного свопа опустилась на 15 бп, до 5,30%, RUONIA, по нашим оценкам, снизилась на 15–20 бп, до 5,3–5,35%, индекс RUSFAR остался на отметке 5,54%. Кривые ставок денежного рынка продолжили смещаться вниз на фоне ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банком России.

Эти ожидания вчера подстегнула статистика по инфляции – темп роста цен за очередную неделю составил 0,0%, что, впрочем, по данным наших макроэкономистов, в целом соответствует данным за аналогичный период прошлого года. 3x6 FRA снизилась на 10 бп, до 4,90%, и теперь торгуется на 107 бп ниже 3-месячной MosPrime, тогда как 9x12 FRA опустилась на 4 бп, до 4,64%. Кривая процентных свопов по итогам дня сместилась вниз на 6–15 бп, причем годовая ставка составила 5,14%, 5-летняя – 5,56%. 12-месячная ставка NDF снизилась на 7 бп, до 4,28%, 5-летняя ставка кросс-валютного свопа составила 3,90% (-3 бп д/д).