Компания ФосАгро (PHOR:LI; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) вчера представила сильные финансовые результаты за

1К20 по МСФО на фоне значительного увеличения продаж удобрений на российском рынке. Совокупные

объемы реализации удобрений выросли на 23% к/к и на 10% г/г, в то время как доля выручки от продаж на

российском рынке достигла 36% в сравнении с 25% в 1К19. В сочетании с улучшением операционной

эффективности и снижением расходов на основные виды сырья EBITDA уверенно превзошла консенсус-

прогноз рынка и составила 18,5 млрд руб., продемонстрировав увеличение рентабельности на 8%. На СДП

позитивно повлияло высвобождение оборотного капитала. По итогам года показатель составил 18,3 млрд руб.

Прогноз менеджмента остается уверенным, так как удобрения классифицируются во многих странах как товары

первой необходимости. Карантинные меры не повлияли негативно на бизнес компании. Благодаря началу

нового сельскохозяйственного сезона в Бразилии и в Индии цены на удобрения должны стабилизироваться в

краткосрочной перспективе.

Конъюнктура рынка: Как сообщают в компании, с начала года цены на фосфорные удобрения устойчиво росли (в среднем на USD 40–50/т (со своих минимумов), достигнув максимумов на уровне выше USD 300/т (FOB Тампа/Балтика) к середине марта. По нашей информации, цены на основные виды сырья, в том числе на калий, аммиак и серу достиг ли дна и можно ожидать восстановления на фоне поддержки со стороны себестоимости производства. По сообщениям менеджмента компании, продукция ФосАгро выкуплена до июня, что предполагает хорошие показатели за 2К20. В соответствии с ожиданиями, позитивный тренд на российском рынке сохранится при значительной поддержке с/х производителей государством, нацеленным на увеличение экспорта зерна. ФосАгро также ожидает восстановленияспроса на американском рынке на фоне необходимости восполнения запасов.

Капитальные затраты: В 1К20 компания направила на капитальные затраты 8,8 млрд рублей. На год сумма затрат прогнозируется на уровне 36-37 млрд, основная часть которых придется на развития актива Метахим в Волхове, где компания намерена производить на экспорт MAP удобрения.

Долг: В 1К20 значительно увеличился коэффициент “чистый долг/EBITDA” с 1,7x в конце 2019 г. до 2,2x в 1К20. Это,главным образом, отражает ослабление курса рубля к доллару и евро. Долг компании в основном номинирован в долларах (76%) и в евро (24%) при этом 9% долга имеет плавающую процентную ставку.

Дивиденды: С сентября 2019 г. компания использует СДП как базу для расчета дивидендов. Исходя из показателей за 1К20, совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 1К20 в размере 78 руб. на акцию, что предусматривает дивидендную доходность на уровне примерно 2,8% и совокупный объем дивидендных выплат на уровне примерно 10,1 млрд руб. Дата закрытия реестра назначена на 6 июля.

Мы считаем, что компания представила позитивную отчетность; показатели указывают на сильный потенциал роста продаж на внутреннем рынке. Возрастающая потребность в удобрениях и потенциальное увеличение экcпорта зерновых из России может стимулировать рост продаж, что поддерживает оптимистические настроения инвесторов к производителям удобрений. Привлекательный уровень вертикальной интеграции компании ставит ее в выигрышное положение в части рентабельности. Долг, номинированный в иностранной валюте, на наш взгляд, представляет риск с точки зрения понижения инвестиционного рейтинга компании.