Нефтяные котировки продолжают значимо расти, несмотря на то, что аппетит к рисковым активам на глобальных площадках остается преимущественно нейтральным. Контракты на Brent прибавляют более 3% и в утренние часы торгуются выше $32/bbl. Поддержку нефтяному рынку утром оказывают данные о росте китайского промышленного производства в апреле на 3.9% г/г, которые усилили надежды игроков на скорое восстановления глобального спроса на нефть.

Кроме того, Международное энергетическое агенство вчера сообщило о небольшом улучшении своего прогноза по спросу на сырье в 2020 году. Теперь МЭА ждет падения спроса не на 9.3 mbd, а на 8.6 mbd. Тем не менее, вряд ли в нынешних условиях наблюдаемый рост нефтяных котировок можно с уверенностью назвать устойчивым, поскольку большинство данных говорят о том, что восстановление мировой экономики, скорее всего, будет происходить весьма медленно.

Мы сохраняем свой взгляд на то, что до появления фундаментальных предпосылок в пользу устойчивого восстановления мировой экономики и спроса на нефть, актуальными остаются уровни нефтяных котировок вблизи $30/bbl (Brent). При этом в случае появления новых сообщений по данному вопросу (как мы это наблюдаем сейчас) котировки могут временно отходить от этой отметки.