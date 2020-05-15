Кульбиты на рынке в последнее время были как-то подзабыты. Если уж поехали вниз, то поехали, а если побежали вверх — то и летим вверх до упора. А вот так чтобы на ходу делать «полицейские развороты» — этого не было уже достаточно давно. Начало основной торговой сессии вчера явно не сулило инвесторам ничего хорошего. Накануне председатель ФРС США Джером Пауэлл так запугал всех на фондовом рынке предстоящими тяжелыми временами, что казалось — ну вот и пришла эта предрекаемая многими аналитиками вторая волна падения. А тут еще и данные по количеству новых заявок на пособие по безработице оказались на 20% хуже и вместо ожидаемых 2,5 млн. человек мы увидели страшную цифру почти в 3 млн. Короче, все одно к одному…

И действительно, открытие торгов прошло с гэпом вниз приблизительно на 1,5% и в первые полчаса ситуация только ухудшалась. В какой-то момент могло даже показаться, что рынок вот-вот сорвется в пропасть и тогда… ой, мама, не горюй!

Но рынок — дитя капризное и погода на нем переменчива. Что послужило точной причиной разворота рынка даже сложно сказать. По-видимому, все же опорой инвесторам сейчас продолжает служить вера в достаточно быстрое восстановление экономики, что косвенно находит свое подтверждение в относительно позитивных макроэкономических данных по Китаю. Вдобавок к этому чайную ложку позитива получили вчера инвесторы и от банковского сектора, откуда пришла информация, что погашение задолженности по кредитным картам в марте — апреле не было провальным, как предполагали многие аналитики.

И именно сильный спрос на акции крупнейших банков стал вчера одним из основных драйверов всеобщего роста. Если в целом финансовый сектор вырос вчера на 1,61%, то акции большой банковской четверки подорожали от 3,6% по Citigroup (C) до 6,79% по Wells Fargo company (WFC). Хотя столь сильный рост в этом случае можно объяснить и чисто спекулятивными причинами — слишком уж много потеряли акции банков во время коронавирусной паники и сейчас, возможно, мы наблюдаем просто спекулятивный отскок.

Кроме компаний финансовой сферы вновь прекрасно чувствовали себя акции технологического сектора и прежде всего акции ведущих полупроводниковых компаний — NVidia (NVDA, +3,22%), Qualcomm (QCOM, +2, 40%), Advanced Micro Devices (AMD, +4,46%) и, конечно же, Micron Technology (MU, +5,05%). Всплеск эмоций в этом секторе был вызван сильной квартальной отчетностью от компании Cisco (CSCO, +4,43) и в целом весьма позитивными прогнозами развития этой отрасли до конца 2020 года.

В отличие от вчерашнего дня настроение на мировых рынках сегодня выглядит гораздо более позитивным. Во-первых, на всех участников рынка достаточно сильное впечатление произвел вчерашний стремительный разворот котировок по ходу торгов. Такого не было уже более двух месяцев. Во-вторых, с утра порадовал Китай, где вышли макро данные по промышленному производству за апрель, которые оказались гораздо лучше прогноза и вместо ожидаемого роста в 1,5% мы увидели рост в 3,9%. Естественно, тут же все в один голос закричали «»Ура!» и «Мы выходим из кризиса». Ура кричать конечно можно, но вот выходим ли мы из кризиса — это еще вопрос? Ну и в дополнение к этому немного обнадежила Германия, где вышли предварительные данные по ВВП по итогам первого квартала. Роста, безусловно, здесь нет и в помине, но падение на 2,2% оказалось строго в рамках прогноза и поэтому все вздохнули с некоторым облегчение: Слава богу, не оказалось хуже!

Так что инвесторам сегодня есть чему радоваться. Пусть радости и не слишком большие, но в нынешние непростые времена надо уметь радоваться даже мелочам. Вот только вопрос — хватит ли этих мелочей для того, чтобы сегодняшние торги прошли на зеленой территории?

Одно можно сказать точно — текущая неделя закроется в минусе по отношению к закрытию неделей ранее. Май все же, хоть и не заметно, делает свое дело — sell in may!

Что может поддержать инвесторов, так это выходящие сегодня макро экономические данные по розничным продажам за апрель, а также индекс уверенности потребителей за май от Мичиганского университета. Однако прогнозы здесь неблагоприятны и надеяться на выход слишком уж хороших цифр точно не стоит. Здесь скорее надо будет ожидать того же чего и в Германии — лишь бы не было хуже!

На рынке сейчас очень много неопределенностей. Мы видим, что инвесторы мечутся между позитивом и негативом, хотя и пытаются верить в ближайшее светлое будущее. Что победит сегодня — оптимизм или же разочарование, сложно сказать. Но в любом случае торги будут достаточно нервные и неоднозначные. Большинство участников рынка продолжают находиться в раздумье…



