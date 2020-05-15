Рубль начинал день с укрепления, достигая в моменте 73,01 за доллар и 78,98 за евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2345 рублей. Ставки MosPrime снизились до 5,62% на день, 5,73% на неделю и 6,00% на месяц. Поводом для кратковременного укрепления рубля стало заявление главы ЦБ РФ Э. Набиуллиной о том, что снижение ставки на 100 базисных пунктов на июньском заседании будет одним из вариантов действий, если ситуация будет развиваться так, как развивается. В ЦБ отмечают, что тренды инфляционных ожиданий разворачиваются ранее, чем это прогнозировалось.

Впрочем, мы также допускаем снижение инфляционного давления под воздействием низкого потребительского спроса в условиях социального дистанцирования, поэтому вероятность смягчения ДКП сразу на 100 базисных пунктов превышает нулевое значение. Данное обстоятельство будет поддерживать интерес к рынку ОФЗ, а через него оказывать поддержку рублю. Кроме того, на следующей неделе отечественная валюта также начнёт получать поддержку налогового периода. Поэтому риски дальнейшего укрепления будут преобладать над рисками ослабления.