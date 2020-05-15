В своем релизе компания в мягких тонах обрисовала последствия эпидемии для ее бизнеса с марта по май 2020 года. Не давая точных прогнозов по прибыли и выручке, корпорация отметила ряд ключевых моментов. Так, 95% всех торговых точек в Китае и Южной Корее полностью открыты, и там наблюдается прирост трафика посетителей. 40% магазинов Nike в Европе, странах Ближнего Востока и Африки уже работают, хотя и по сокращенному графику. В ближайшие дни будет открыто большинство точек продаж в США, Германии, Франции, Бразилии и на еще нескольких менее крупных рынках.

В своем последнем финансовом отчете, который был представлен в конце марта, Nike показала высокую способность адаптироваться к условиям пандемии. Онлайн-продажи перекрыли значительную часть упавшего уличного трафика. Компания зафиксировала рост выручки выше ожиданий рынка на 3% и на 5% больше итога предыдущего года. В текущем квартале Nike ожидает (дословно) «существенного влияния коронавируса» на показатели. По нашей оценке, выручка за квартал может составить немногим более $8 млрд, что действительно станет провальным результатом на фоне достижений предыдущих лет (более 20% падения продаж), но это гораздо лучше, чем у конкурентов Nike, которые ожидают снижения выручки до 60%.

На этом фоне акции компании довольно уверенно держатся на торгах. После релиза Nike ее бумаги на премаркете дорожали в пределах 1%. Компания переживает кризис легче, чем рынок в целом. Акции после мартовского снижения уже восстановились до февральских значений и сейчас всего на 15% ниже уровней начала января. На текущий момент мы оцениваем справедливую стоимость акций Nike в $89, что оставляет потенциал роста около 3%. Однако уже в июне с высокой вероятностью таргет по бумаге может быть повышен, что делает компанию интересной для средне- и долгосрочных вложений.



