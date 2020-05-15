Слабая статистика из США окончательно испортила аппетит к риску на развивающихся рынках, цены на нефть не сдержали ослабление рубля. К окончанию недели доллар укреплялся к рублю и большинству его «коллег» по развивающимся рынкам. Впрочем, до последнего момента общая ситуация на рынках EM была не столь однозначной, и часть валют даже сохраняла положительную динамику в паре с USD.

В целом к вечеру для рубля сложился преимущественно негативный фон: американские фондовые индексы дружно торговались в отрицательной зоне, а цена на нефть марки Brent, хоть и сохраняла плюс, но корректировалась вниз после прохождения дневного максимума в 32+ долл. за баррель. Общий аппетит инвесторов к риску подпортили разочаровывающие макроэкономические данные из США. В частности, падение объема розничных продаж в апреле существенно превысило и без того негативные ожидания участников рынка; падение объема промышленного производства в апреле оказалось несколько меньшим по сравнению с рыночными ожиданиями, однако стало рекордным за длительный период исследования показателя; данные по потребительским настроениям и ожиданиям от Мичиганского университета оказались смешанными.

Негативная макростатистика из США, с одной стороны, отбила аппетит инвесторов к риску и утянула за собой вниз фондовые площадки; с другой стороны – негатив отразился и на курсе доллара к основным мировым валютам. Индекс доллара к концу дня торговался в минусе, поэтому даже несмотря на общее снижение аппетита к риску, часть валют EM весьма неохотно сдавала позиции в паре с USD. При этом доллар снижался к евро после американской статистики, поэтому потери рубля к единой европейской валюте на российском рынке были намного заметнее, чем в паре с USD.



