РОСНЕФТЬ: РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 1К20 ЧУТЬ ВЫШЕ КОНСЕНСУСА, ЧИСТЫЙ УБЫТОК БЫЛ ОЖИДАЕМ (ROSN LI; НЕЙТРАЛЬНО; ЦЕЛЬ – $4.9)

Размер выручки сократился на 21% кв/кв до 1 765 млрд руб. (+1% против консенсуса, +2% против оценки АТОНа) вследствие ухудшения ценовой конъюнктуры на рынке нефти (стоимость Urals в рублевом выражении упала на 18.5% кв/кв), а также сокращения добычи. Показатель EBITDA упал на 37% кв/кв до 309 млрд руб. (+2% против консенсуса, +3% против прогноза АТОНа), в результате падения цен на нефть, отрицательного лага экспортных пошлин (в объеме 98 млрд руб.) и негативного эффекта демпфера (53 млрд руб.). Чистый убыток Роснефти составил 156 млрд руб. что обусловлено убытком от курсовых разниц в размере 177 млрд руб. В ходе телеконференции компания отметила, что основные тезисы стратегии Роснефть-2022 остаются неизменными, однако объемы добычи будут пересмотрены с учетом ограничений по соглашению ОПЕК+. Прогнозируется снижение производства на 24 млн т по сравнению с целевым уровнем 2020 (примерно —10% г/г по добыче, —5% по нефтепереработке). В 2020 компания сократит инвестпрограмму примерно на 200 млрд руб. по сравнению с 2019 до 750 млрд руб., в том числе на 180 млрд руб. в сегмент разведки и добычи (в частности, инвестиции в зрелые месторождения сократятся на 100 млрд руб.). Самотлор в планах компании фигурирует как единственное месторождение, на котором не будет снижения ни объемов добычи, ни капзатрат.

В целом, результаты 1К20, хотя и ухудшились под влиянием неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры, оказались несколько лучше консенсус-прогноза. Компания снова подтвердила намерение направить 50% чистой прибыли по МСФО на выплату дивидендов в соответствии с дивидендной политикой и на данном этапе не планирует корректировку чистой прибыли на неденежные статьи, которые могут негативно сказаться на дивидендных выплаты по итогам 2020П по сравнению с нашим базовым сценарием (в рамках которого дивидендная доходность оценивается в районе 6%). Вместе с тем группа отметила, что эффект от падения цен на нефть в апреле будет частично смягчен за счет значительной доли долгосрочных контрактов и более высокой маржи в сегменте переработки и сбыта.