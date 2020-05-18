В пятницу доходности ОФЗ достигли минимальных значений. В конце прошлой недели инвесторы возобновили активные покупки в сегменте ОФЗ. В целом, доходности потеряли от 15 до 24 бп вдоль кривой, а 10-летний бенчмарк 5.65% обновил исторический минимум (5.65%). Наибольший интерес в пятницу наблюдался в бумагах со сроком погашения от 5 до 8 лет и самых длинных ОФЗ сроком более 13 лет. На этих участках бумаги в целом снизились на 21-24 бп. Однако кривая доходности ОФЗ также продолжила наращивать угол наклона: спред 5-15 лет достиг 115 бп (+20 бп), а спред 5-10 лет вырос до 69 бп (+3 бп).

Наиболее вероятной причиной падения доходностей стал рост вероятности снижения ключевой ставки на 100 бп в июне после выхода данных по недельной инфляции, которые продемонстрировали ее замедление до 0.0% н/н и вызвали снижение в годовом выражении (3.1% г/г). Помимо дезинфляционного аргумента, поддержку могли оказать приток свободных денежных средств от погашения КОБР-30 в объеме 610 млрд руб. на прошлой неделе и предстоящее погашение серии 26214 (27 мая) объемом 232 млрд. руб.

Мы полагаем, что снижение ключевой ставки на 100 бп в июне и еще большее снижение до конца года (в пятницу появились прогнозы некоторых участников рынка, ориентированные уже на уровень 3.5% и ниже) являются избыточным (Росбанк: —50 бп в июне, 4.5% на конец года). По этой причине, мы опасаемся временного перехода сегмента ОФЗ в зону перекупленности во 2к’20, хотя не исключаем тактических покупок по мере выхода новых данных по инфляции (среда) и выступления главы Банка России (пятница).



