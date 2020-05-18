Россия может справляться с низкими ценами на нефть лучше, чем можно было предположить
ЦБ в минувшую пятницу представил данные по платежному балансу за 4M20 – профицит счета текущих операций составил $23,5 млрд, тогда как профицит торгового баланса за этот же период — $35,6 млрд. Мы считаем эти цифры очень позитивными.
Во-первых, они указывают на то, что при средней цене Brent в апреле на уровне $27/барр. и гораздо более низких ценах Urals профицит российского торгового баланса составил $3,5 млрд в апреле, а профицит счета текущих операций – $1,8 млрд. Это говорит о том, что Россия может справляться с низкими ценами на нефть лучше, чем можно было предположить – мы ожидали, что российский счет текущих операций может быть безубыточным при цене на нефть на уровне примерно $30/барр. или немного выше. Во-вторых, наши основные ожидания в части внешнеторгового баланса за апрель были связаны со снижением импорта на 50% г/г. Однако поскольку статистика РЖД за апрель указывает на увеличение объемов экспортных поставок примерно на 2%, складывается впечатление, что общие объемы экспорта РФ сократились не так сильно как ожидалось, и, соответственно, снижение импорта оказалось менее глубоким; исходя из предварительных данных, мы оцениваем снижение импорта на 20% г/г в апреле.
Менее глубокое, чем ожидалось ранее, снижение импорта подтверждает наше мнение о том, что снижение ВВП в апреле также не было столь значительным, как мы ожидали первоначально. В то же время мы считаем, что сильно пострадал импорт услуг, что сыграло в пользу более сильного в сравнении с ожиданиями профицита счета текущих операций. В целом мы считаем, что статистика позитивна для перспектив курса рубля, и подтверждаем наш прогноз курса рубля к доллару на уровне 67 руб./$ на конец этого года.
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