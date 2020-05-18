Профицит счета текущих операций за январь–апрель составил 23,5 млрд долл. Оценка же за 1 кв. 2020 г.

равнялась 21,7 млрд долл., то есть по итогам апреля профицит счета текущих операций мог оказаться положительным, несмотря на резкое падение цен на нефть. Сокращение преимущественно затронуло именно торговый баланс, а баланс услуг и прочих потоков, входящих в счет текущих операций, наоборот, улучшился по сравнению с прошлым годом. Ранее Центробанк отмечал, что в апреле спрос на иностранную валюту со стороны нерезидентов оказался меньше интервенцийЦБ. Такая динамика во многом объясняет укрепление рубля в апреле. При этом полностью нельзя исключить того, что ситуация с платежным балансом ухудшится в ближайшие месяцы, доходы от экспорта пострадают из-за введенных в рамках соглашения ОПЕК+ ограничений на добычу, импорт же после снятия введенных из-за пандемии ограничений может существенно вырасти. Регулятор же, со своей стороны, сократил интервенции на валютном рынке и сейчас продает только то, что предусмотрено бюджетным правилом.

Тем не менее мы не ждем дефицита иностранной валюты на внутреннем рынке, у Банка России достаточно ресурсов и желания оказать дополнительную поддержку. Рост расходов бюджета в апреле должен оказать поддержку ликвидности. Хотя федеральный бюджет в апреле был исполнен с небольшим профицитом, эффект для ликвидности должен оказаться позитивным: свыше 1 трлн руб. доходов объясняется трансфертом в бюджет средств, полученных ЦБ от сделки по продаже акций Сбербанка, это были внерыночные расчеты между Центробанком и Минфином. Банк России в рамках расчета по этим операциям увеличил объем интервенций на валютном рынке, но пока была конвертирована сравнительно небольшая часть средств. Отток же ликвидности из банковской системы связан во многом с усилением спроса на наличные, а также из-за роста размещений ОФЗ.

Кроме того, вполне возможно, что средства федерального бюджета еще не дошли до конечных получателей, что негативно сказывается на ликвидности. В дальнейшем ситуация с ликвидностью будет в значительной степени определяться темпами расходов бюджета, мы ждем, что поддержка за счет средств ФНБ будет увеличена, а интервенции ЦБ вряд ли существенно увеличатся в краткосрочной перспективе, что обеспечит приток ликвидности в банковскую систему.