В апреле бюджет сведен с профицитом 0,2% ВВП. По данным Министерства финансов РФ, в апреле 2020 г. профицит федерального бюджета составил 9 млрд руб., или 0,2% ВВП. При этом оценка профицита бюджета за 1 кв. была увеличена до 113 млрд руб. (0,5% ВВП) с 12 млрд руб. (0,1% ВВП), о которых сообщалось ранее. По

состоянию на 1 мая 2020 г. объем Фонда национального благосостояния был равен 12,41 трлн руб. против 7,77 трлн руб. на 1 января 2020 г. Основной причиной увеличения средств фонда в январе–апреле текущего года стало зачисление дополнительных нефтегазовых доходов за прошлый год и курсовая переоценка.

Доходы и расходы бюджета резко увеличились. Доходы федерального бюджета в апреле 2020 г. составили 2,27 трлн руб., а расходы – 2,26 трлн руб. Таким образом, в апреле федеральный бюджет исполнен по доходам на 11% от годового плана, а по расходам – на 11,5% от запланированной на год суммы. Доля нефтегазовых доходов бюджета упала до 19,1% с 29,5% в марте, а доля ненефтегазовых – выросла до 80,9% с 70,5% в позапрошлом месяце.

В январе–апреле 2020 г. расходы федерального бюджета на здравоохранение выросли в 2,2 раза год к году,

межбюджетные трансферты – на 29,7%, национальную экономику – на 26,2%, социальную политику – на 21,4%.

Расходы на остальные статьи бюджета также увеличивались высокими темпами. Исключением стали расходы на

национальную оборону, которые выросли на относительно скромные 2,8% год к году.

Дефицит федерального бюджета может достигнуть 8 трлн руб. по итогам года. По сравнению с апрелем 2019 г. в прошлом месяце доходы федерального бюджета увеличились на 28,3%, в то время как расходы выросли на 29% относительно уровня годичной давности. При этом нефтегазовые доходы бюджета просели на 40,4% год к году (в результате падения цен на нефть Brent на 56,8% год к году), а ненефтегазовые доходы выросли на 76,5% (благодаря взрывному росту доходов, администрируемых другими администраторами, на фоне резкого сокращения поступлений от налога на прибыль, внутреннего НДС, а также ввозных таможенных пошлин).

Мы полагаем, что существенный рост ненефтегазовых доходов в прошлом месяце обусловлен зачислением в бюджет части прибыли ЦБ РФ, полученной регулятором от сделки по продаже Сбербанка. Таким образом, в отсутствие средств от этой сделки, в апреле дефицит федерального бюджета составил бы около 1 трлн рублей. Поскольку в результате распространения эпидемии коронавируса и падения цен на нефть доходы федерального бюджета заметно снизились, а расходы, наоборот, значительно возросли в связи с необходимостью реализации мер поддержки населения и бизнеса, мы полагаем, что в ближайшие месяцы федеральный бюджет будет глубоко дефицитным.

По нашему мнению, в этом году доходы федерального бюджета могут снизиться до 14,4 трлн руб. с 20,2 трлн руб. в 2019 г. При этом с учетом всех мер поддержки суммарный объем расходов в текущем году может составить 22,4 трлн руб., а дефицит бюджета – 8 трлн руб.