Мировые фондовые площадки сегодня демонстрируют позитивную динамику. Оптимизм инвесторов поддерживается смягчением карантинных мер и ожиданием возобновления экономической активности. Темпы заболеваемости коронавирусом продолжают плавно снижаться в США, что обнадеживает инвесторов.

В Калифорнии после снятия части ограничительных мер экономическая активность возобновилась на 75%. Apple объявила об открытии 25 торговых точек в США, доведя количество работающих магазинов в мире до 100. Восстановление активности укрепляет веру инвесторов в то, что худшее позади. В то же время страхи по поводу второй волны эпидемии остаются фактором риска, как и возможная эскалация конфликта США и Китая.

Азиатcкие фондовые индексы демонстрируют положительную динамику. Японский Nikkei и гонконгский Hang Seng в плюсе на 0,5%, шанхайский CSI300 растет на 0,2%. Европейские площадки открылись ростом в пределах 2-3%, отыгрывая ралли в США.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, нейтральный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется у 0,65%. Нефть марки Brent растет на 4-5%. Золото обновляет семилетние максимумы и поднимается выше $1760 за унцию. Аппетит к риску выглядит уверенным. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов попробует протестировать уровень 2900 пунктов.

Значимых макроэкономических релизов сегодня не ожидается.

Техническая картина по S&P500 говорит о возможном периоде консолидации. Риск новой волны коррекции также нельзя исключать. Индикаторы RSI и MACD ухудшаются, хотя и остаются на значениях, которые свидетельствует о сохраняющемся моменте. Индекс широкого рынка не смог преодолеть линию сопротивления на уровне 2940 пунктов, тянущуюся с максимумов 2018 года. Поддержкой для него по-прежнему выступает 50-

дневная средняя в районе 2715 пунктов. Таким образом, наиболее вероятно боковое движение в диапазоне 2710-2940 пунктов.

19 мая отчитается крупнейший ретейлер США Walmart. Walmart имеет хорошую возможность нарастить рыночную долю благодаря масштабу бизнеса и прошлым инвестициям в новые сервисы, такие как онлайн-заказы и доставка. К тому же акции Walmart традиционно воспринимаются как тихая гавань в периоды повышенной волатильности на рынке. Компания намерена продемонстрировать рост доходов на 5,7% благодаря высокому спросу на продукты питания и прочие товары, которые потребители закупают во время эпидемии. Макроэкономические данные показывают, что спрос на эту группу товаров увеличился в условиях изоляции, вызванной пандемией коронавируса. Масштаб Walmart способствует захвату рыночной доли мелких ретейлеров, которые испытывают больший стресс из-за сбоя в цепочках поставок. Walmart, имеющая широкую сеть складов запасов по всей стране, может быстро и эффективно перераспределять товары из разных штатов, что позитивно отразится на привлечении покупателей. Кроме того, компания в последние годы развивала сервисы онлайн-заказов и доставки, чтобы успешней конкурировать с Amazon.

19 мая состоится ежегодное собрание акционеров крупнейшего по активам банка США JPMorgan Chase & Co. (JPM). Собрание пройдет в виртуальном формате. Есть вероятность, что будут даны ответы на вопросы касательно влияния эпидемии на финансовые результаты, а в особенности на резервы под ожидаемые кредитные убытки, так как в периоды экономического спада резервы увеличиваются из-за роста объемов неплатежей. В финансовой отчетности за первый квартал банк показал прибыль, однако наиболее полно влияние фактора пандемии на финансовые результаты проявится в отчете за второй квартал.

Take Two Interactive Software (TTWO), разработчик популярных игр GTA и Civilization, представит квартальные результаты 20 мая после закрытия рынка. Другие крупные представители игровой индустрии уже отчитались за январь-март. В основном их результаты оказались лучше прогнозов на фоне устойчивого спроса на домашние развлечения, поэтому позитивные ожидания по результатам TTWO во многом уже отражены в ее котировках. Консенсус предполагает, что выручка увеличится на 8% и составит $582 млн, а EPS вырастет на 17%, до $0,91. Финансовый год для компании закончился 30 марта, поэтому инвесторов будут интересовать прогнозы менеджмента на следующий год, а также влияние пандемии на план релизов игр. В последние время появились слухи, что Take Two скоро объявит дату релиза GTA 6 – самой ожидаемой игры компании. Новинка может появиться на рынке в первом полугодии 2021 года. Если компания запланирует выход игры на более ранний период, это вызовет резкий рост ее акций.