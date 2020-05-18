Отрицательные процентные ставки в США
— Отрицательные процентные ставки в США —
Сейчас основная тема на финансовом рынке это не вторая волна коронавируса, которую игроки вроде бы уже даже дисконтировали, а история с отрицательными ставками в США. Тему, как всегда в своем твиттере начал раскручивать президент Трамп. По его мнению, отрицательные ставки сейчас необходимы США как никогда, это будет подарком для американского бизнеса.
Понятно, что Трамп, размещая такие тексты, апеллирует к руководству ФРС. Так было и раньше, когда он требовал резкого снижения ставки. Как мы помним, ФРС долго сопротивлялась давлению исполнительной власти, но после декабрьского обвала 2018 года сдалась. Ставка рефинансирования пошла вниз, а с началом коронавирусного кризиса быстро обнулилась. Фед запустил различные программы РЕПО и QE, начал покупать ETF на корпоративные облигации. Теперь вот Трамп хочет отрицательную ставку.
Пока глава ФРС Пауэлл сопротивляется, говорит, что это не актуальная тема, что на повестке дня ее нет. Рынок ему не верит и закладывает отрицательные ставки уже через год. Не знаю, пойдет ли на это Пауэлл, но в любом случае, ему придется перекрыть отсутствие отрицательных ставок какими-то невиданными программами QE. Тут для ФРС широкое поле для фантазий, вплоть до покупки ETF на акции американских, как они это назовут «системообразующих», компаний.
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