Пятничные торги стали отражением всех тех тенденций и настроений, которые царили среди участников рынка в течение всей предыдущей недели. С одной стороны, все хотят верить в то, что весь этот существующий кошмар-кошмар скоро закончится и все вернется на круги своя. Однако, с другой стороны, к инвесторам стало постепенно приходить осознание того, что просто так легко выбраться из ямы, у которую грохнулась мировая экономика быстро все же не удастся. И поэтому мы все эти сомнения наглядно увидели в метаниях участников рынка от уровня «ой, все пропало» до уровня «все будет ОК!».

Именно это мы и наблюдали в пятницу, когда сразу после открытия торгов котировки сначала рванули вниз более чем на 1%, потом в течение дня ходили туда-сюда с постоянными попытками все же вылезти из минуса, и, наконец, как это мы уже видели неоднократно в последние дни, быки все же нашли в себе силы для финального рывка и вытащили все индексы в зеленую зону.

И все же позитивное закрытие в пятницу лишь частично скрасило негатив по итогам всей недели.

Неделя начинается в позитивном ключе и это просто замечательно. Европейцы, а за ними и американцы, достаточно бурно радуются реально видимому уменьшению количества заболевших от коронавируса. И это тенденция, товарищи инвесторы!

Кроме того, не прошло незамеченным и интервью Председателя ФРС Джерома Пауэлла американскому телеканалу CBS. Пауэлл желая, по-видимому, хоть как-то скрасить свое выступление в прошедший четверг, которое было воспринято участниками рынка очень негативно, на этот раз излучал оптимизм и как бы между делом похвалился, что ФРС далеко еще не исчерпал свои боеприпасы и их хватит, чтобы преодолеть любой кризис. Естественно, это легло бальзамом на душу участникам рынка. Поэтому быки сегодня повсеместно правят бал и гонят котировки все выше и выше на всех мировых фондовых площадках. Может ли что-то сломать сегодняшний повышательный тренд? Безусловно может, учитывая ту повышенную волатильность, которая сейчас в принципе наблюдается на рынках. А она ведь действительно высока и индекс страха VIX, который в начале прошлой недели вроде бы опустился ниже отметки в 30 пунктов, сейчас вновь находится выше этого уровня, который признается всеми специалистами очень высоким и чрезвычайно опасным.

Но главные опасности сейчас исходят от президента Трампа и его воинствующей риторики по поводу американо-китайских торговых отношений. В конце прошлой недели Трамп вновь «наехал» на китайского лидера — компанию Huawei и тем самым вновь начал раскачивать «торговую лодку, в которой и без того слишком много дырок. Понятно, что такие действия не служат стабилизации ситуации.

Однако все же с учетом того, что сегодня достаточно мало значимых событий, можно рассчитывать, что позитив на рынке сохранится до конца дня и никто и ничто этому не помешает. И тогда будут все шансы отыграть потери предыдущей недели и увидеть значения индексов на 1,5 — 2 процента выше.

Из отдельных акций стоит обратить внимание на акции ведущих ритейлеров, которые опубликуют свою отчетность по итогам 1-го квартала 2020 года как раз на этой неделе. Завтра еще до начала торгов появится отчетность мирового лидера оффлайн-ритейлинга компании Walmart (WMT) и компании Home Depot (HD). А в среду также до начала торгов свою отчетность представит публике компания Target (TGT). С особым интересом все ждут отчетность прежде всего от Walmart, поскольку именно она обладает хорошим сервисом в области он-лайн продаж, что наиболее востребовано сейчас в текущих условиях коронавирусных ограничений. Так что Walmart может всех приятно удивить и на это надеются многие инвесторы.