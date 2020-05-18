Согласно опубликованной ЦБ РФ предварительной оценке выборочных показателей платежного баланса, в апреле сальдо счета текущих операций осталось положительным — на уровне +1,8 млрд долл. (если, конечно, данные за 1 кв. не были пересмотрены). При этом сальдо торгового баланса (экспорт минус импорт товаров) составило 3,5 млрд долл. Согласно нашей модели, при сложившихся в апреле фактических ценах на нефть и курсе рубля оно должно было быть 3,4 млрд долл. (то есть почти полное совпадение с оценкой ЦБ). При этом

мы предполагали падение импорта почти на 40% г./г. (при номинальном спаде ВВП на 6% и сокращении доли импорта в ВВП на 3 п.п. до 12%). Однако мы ожидали отрицательное значение по счету текущих операций (-2,5 млрд долл., что уже сильно расходится с оценкой ЦБ).

Вероятно, такое расхождение обусловлено следующими обстоятельствами: произошло существенное падение 1) доходов к выплате нерезидентам (некоторые компании отложили выплату дивидендов, а некоторые вовсе их отменили), 2) импорта услуг (сильнее, чем их экспорт). По нашему мнению, по мере снятия карантина импорт услуг будет восстанавливаться медленно из-за того, что многие страны еще длительное время будут ограничивать въезд иностранных граждан, особенно из стран со сложной эпидемиологической обстановкой. Учитывая большой объем прибыли, заработанной компаниями в 2019 г., дивиденды, выплачиваемые в этом году, даже несмотря на частичные отмены/переносы, будут значительными (в прошлом году по ним нерезидентам было выплачено около 74 млрд долл., а в этом, согласно нашей оценке, может быть выплачено 50 млрд долл.), что будет оказывать давление на сальдо счета текущих операций: в летние месяцы, как мы ожидаем, оно уйдет в отрицательную зону.

В условиях снятия большой части ограничительных мер в РФ уже в июне (= рост импорта товаров), сохранения низких цен на нефть, а также исчерпания запаса ликвидных валютных активов в банковском секторе мы ожидаем ослабления рубля в летние месяцы (выше 80 руб./долл.).

Этому также будет способствовать стимулирующая денежно-кредитная политика ЦБ РФ вместе с сокращением объема интервенций ЦБ РФ (до уровня регулярных, т.к. дополнительные включаются при цене Urals ниже 25 долл./барр.).