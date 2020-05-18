Рубль укреплял свои позиции. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2520 рублей. Ставки MosPrime составили 5,60% на день, 5,72% на неделю и 6,0% на месяц. В пользу рубля на текущей неделе работает налоговый период и дорожающая нефть. Кроме того, в среднесрочной перспективе поводом для усиления «россиянина» служат заявления главы ЦБ РФ Э. Набиуллиной о возможном снижении ставки на 50-100 базисных пунктов в рамках июньского заседания. Соответственно, мы наблюдаем снижение доходностей по ОФЗ. К 15:15 мск пара USD/RUB – 72,85 (-1,0%), EUR/RUB – 78,80 (-0,93%).

Уверенность европейских инвесторов растёт вместе с ослаблением карантинных мер. Stoxx 600 подрастал почти на 2% при росте сектора базовых материалов почти на 4%. Немного беспокоят слова председателя ФРС Дж. Пауэлла, который предрёк американской экономике устойчивое восстановление в I полугодии при условии отсутствия второй волны COVID-19. Значимой статистики по Европе не было, поэтому рост рынка в полной мере базируется на восприятии текущей ситуации. Об улучшении аппетитов к риску также говорит рынок облигаций. Доходность по 10-летним бондам Италии упала на 5 базисных пунктов до 1,80%, а по аналогичным испанским на 2 базисных пункта до 0,79%. К 15:15 мск FTSE 100 – 5951,68 п. (+2,62%), DAX – 10818,94 п. (+3,38%), CAC 40 – 4406,50 п. (+3,01%).

Смягчение карантинных мер и одновременное сокращение добычи как в рамках соглашений, так и добровольно, привело к весьма бурному росту котировок нефти. На прошлой неделе, по данным Baker Hughes, число активных нефтяных буровых в США сократилось ещё на 34 штуки до 258 единиц. Саудовская Аравия и Кувейт объявили о приостановке добычи в июне на совместном месторождении «Аль-Хафджи» В Commerzbank AG полагают, что при текущих тенденциях восстановления спроса и снижения добычи баланс на нефтяном рынке может быть достигнут уже в июне. Драгоценные металлы также продолжили свой рост. За месяц золото подорожало на 4,3%, а за год на 37,7%. Столь высокий спрос на металл связан с политикой ФРС по наполнению финансовой системы ликвидностью. В Палате представителей Конгресса США согласовали очередной пакет помощи бизнесу и потребителям на $3 трлн. Вполне очевидно, что при текущей доходности на рынке нет большой заинтересованности в американских обязательствах. Поэтому главным покупателем вновь станет ФРС, а её баланс грозит достигнуть более $10 трлн. К 15:15 мск Brent – $34,65 (+6,62%), WTI – $32,12 (+8,81%), золото – $1764 (+0,44%), медь – $5272,37 (+2,62%), никель – $12040 (+1,56%), палладий – $2000,7 (+7,69%).

Индекс доллара снижался на 0,14% до 100,26 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 0,66% по сравнению с 0,64% в утренние часы. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,082 (+0,05%), GBP/USD – $1,215 (+0,4%), USD/JPY – 107,31 (+0,14%).

Кроме всего прочего, американский рынок вновь рассчитывает на скорое появление вакцины. Об успехе в этом направлении сообщают Moderna Inc. и ряд других лабораторий. Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 2,0% в NASDAQ до 2,9% в Dow Jones. Естественно, что рынок не может игнорировать подготовку следующего пакета помощи бизнесу и гражданам на $3 трлн. Председатель ФРС Дж. Пауэлл выразил уверенность в восстановлении экономики, заявив, что было бы неразумным ставить против этого как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективе. Вместе с оптимизмом внешних рынков растут и российские индексы. Восстановление котировок нефти и дорожающие металлы предают уверенности рублю.



