Tesla смягчила удар от пандемии для Panasonic
Отчетность японской корпорации за прошедший финансовый год оказалась ожидаемо мрачной. Операционная прибыль сократилась на 29% и составила порядка $2,7 млрд. Но при этом за последний квартал (он же и календарный первый квартал 2020 года) показатели компании снижались в меньшей мере, чем прогнозировали в самой компании. Приятным сюрпризом стал рост продаж совместного предприятия Panasonic и Tesla в Неваде. Это завод по производству аккумуляторов для электромобилей. Площадка существует с 2014 года, партнеры инвестировали в нее около $1,6 млрд, но прибыль не получали практически ни разу до осени 2019 года.
В условиях глобального спроса на электромобили марки Tesla, которому не помешала пандемия коронавируса, поставки элементов питания тоже выросли. Panasonic не дает точных цифр, но отмечает, что прирост оказался существенным, и в ближайшее время мощностей завода в Неваде (а это около 35 гигаватт-часов) не будет хватать, чтобы покрыть заказы для калифорнийской фабрики Tesla, где собирают электромобили. Помимо планов по расширению существующей линии Panasonic сообщила о желании разработать совместно с Tesla еще одну модификацию автомобильной батареи. На данный момент Tesla показала три подряд прибыльных квартала, а фабрика Panasonic в Неваде два подряд квартала.
Несмотря на то, что ключевые направления Panasonic (бытовая и промышленная электроника) по-прежнему испытывают стресс, и компания не дает по ним прогнозов на текущий год, после отчетности акции японской корпорации выросли более чем на 2%. Акции Tesla перед открытием торгов в Америке прибавляли около 3,5%. По нашему мнению, позитив от роста индустрии электромобилей будет иметь ограниченное влияние на Panasonic. Это связано с тем, что компания с недавнего времени не является эксклюзивным партнером Tesla. Сейчас у американского концерна несколько поставщиков, в том числе южнокорейская LG и китайская CATL. По этой причине основной интерес для инвесторов может представлять литий-ионная индустрия в целом. Вкладывать в нее можно через покупку акций таких фондов, как LIT, где собран портфель ведущих производителей батарей, а также самой Tesla.
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