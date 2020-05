По итогам торгов 18 мая индекс МосБиржи поднялся на 3,87% — до 2694,25 п., а РТС на 5,45% — до 1167,88 п.

Рост российского рынка происходил на позитивном внешнем фоне. К вечеру нефть Brent поднялась выше $35 за баррель, что спровоцировало закрытие коротких позиций в нефтегазовом секторе. «Роснефть» подорожала на 7,14%, «Татнефть» на 6,77%, «ЛУКОЙЛ» на 6,07%, «НОВАТЭК» на 5,14%, а «Газпром» на 4,7%. Совет директоров «ЛУКОЙЛ» рекомендовал финальный дивиденд за 2019 год в объёме 350 рублей на акцию. С учётом промежуточных дивидендов выплаты за 2019 год составят 542 рубля на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов назначена на 10 июля. В «Башнефти» день оказался менее удачным. Бумага подорожала лишь на 0,37%. Прибыль в I квартале упала более чем в шесть раз, да и получилась за счёт слабости рубля. Дивиденды за 2019 год снижены до 107,81 рублей на акцию против 158,95 рублей за 2018 год. В секторе металлургов также рост. Акции ГМК «Норникель» показали рост на 6,27% на фоне роста палладия более чем на 8% и никеля более чем на 3%. В акциях «Полюс» падение на 0,4%. Совет директоров компании принял решение о доп. эмиссии акций для увеличения уставного капитала. Планируется разместить около 3,13 млн акций по закрытой подписке для «Полюс Красноярск». Среди аутсайдеров также можно выделить бумаги «М.Видео» (-1,19%), совет директоров которой рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов за 2019 год. Итоговый объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 90,270 млрд рублей.

Рубль также укреплял свои позиции. В моменте курс достигал 72,57 за доллар и 78,72 за евро. Естественно, что фактор нефти также сыграл свою роль, но также можно говорить о глобальном ослаблении доллара в ожидании очередного пакета экономической помощи на $3 трлн, который готовится в Конгрессе США. Основным покупателем американского долга, естественно, станет ФРС, так как на свободном рынке нет достаточного капитала для финансирования бюджетного дефицита с такой низкой доходностью. Плюс к этому можно говорить о влиянии налогового периода. Впрочем, ещё более сильным фактором является ожидание снижения ставки ЦБ РФ на июньском заседании на 50-100 базисных пунктов. Соответственно, спекулянты и инвесторы покупают ОФЗ в надежде на падение их доходностей. Данная тенденция может сохраниться до середины июня с потенциалом движения рубля в диапазон 70,0-72,0 за доллар.

Председатель ФРС Дж. Пауэлл полагает, что полное восстановление экономики США может произойти лишь тогда, когда появится вакцина и эффективные лекарства против COVID-19. Пока их нет, но гонка разработчиков идёт полным ходом. Moderna Inc. (+19,95%) объявила об успешной первой фазе тестирования вакцины на людях. Соответственно, опасения второй осенней волны COVID-19 заметно снизились, что позволило уже всем индексам выйти в плюс относительно начала месяца. Также начинает оживать статистика по США. Индекс строительного рынка Национальной Ассоциации Строителей поднялся в мае до 37,0 п. с 30,0 п. в апреле. Оживает производство, и даже Tesla Inc. (+1,8%) получила разрешение на запуск работ на своих калифорнийских мощностях. Резко подскочили в цене акции авиакомпаний American Airlines Group (+9,18%), Delta Air Lines Inc. (+13,91%) на ожиданиях перспектив возобновления полётов. Apple Inc. (+2,35%) продолжает открывать свои магазины. Рост фондового рынка происходил одновременно с увеличением доходностей по казначейским обязательствам США. По 10-летним бумагам доходность выросла до 0,74%, поднявшись почти на 10 базисных пункта. По итогам дня DJIA поднялся на 3,85% до 24597,37 п., а S&P 500 вырос на 3,15% до 2953,91 п.

Азиатские индексы продолжили оптимизм на Wall Street. Китай объявил о выделении $2 млрд на помощь другим странам в преодолении последствий COVID-19. Протокол заседания Резервного Банка Австралии показал, что регулятор не собирается повышать ключевую ставку до тех пор, пока не будет достигнут прогресс на пути достижения полной занятости и поддержания здоровой инфляции в диапазоне 2%-3%. Японская статистика за март показала снижение промышленного производства на 3,7%. Впрочем, ещё накануне мы узнали о провале ВВП страны на 3,4% в I квартале по сравнению с I кварталом 2019 года. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 20490,62 п. (+1,77%), Hang Seng — 24363,38 п. (+1,79%), Shanghai Composite — 2893,54 п. (+0,63%).

Нефть испытывает некоторую неуверенность после ралли понедельника. Однако речь не идёт о падении, а лишь о приостановке роста. Так же, как и на других рынках, трейдеры закладываются на появление вакцины и окончательную победу над COVID-19. Также компании, отслеживающие нефтяной трафик, сообщают о резком сокращении поставок из OPEC+. Золото пока удерживается от коррекции, что происходило регулярно на фоне оптимизма финансовых рынков. Резервы SPDR Gold Trust остались на уровне 1113,78 тонн. Как мы уже неоднократно отмечали, графики бюджетного дефицита США и котировок золота во многом коррелируют друг с другом. В текущем году долг США может увеличиться на четверть всего за несколько месяцев, а основным его покупателем будет ФРС. К 9:00 мск Brent — $35,06 (+0,72%), WTI — $31,89 (+0,76%), Золото — $1738,6 (+0,24%), Медь — $5318,67 (+0,35%), Никель — $12275 (+0,20%), Палладий — $2045 (+0,88%).

Индекс доллара повышался на 0,01% до 99,68 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 0,71% по сравнению с 0,74% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,092 (+0,01%), GBP-USD — $1,22 (+0,02%), USD-JPY – 107,38 (+0,08%).

Внешний фон перед стартом торгов в России остаётся позитивным. Азиатские индексы растут, нефть сохраняет динамику роста, дорожают металлы. Ждём попытки подняться выше 2700 пунктов по индексу МосБиржи, а также дальнейшее укрепление рубля.